(Détroit) Zach Plesac a bien fait au monticule pendant plus de sept manches, Brad Hand s’est bien sorti d’embûches en neuvième et les Indians de Cleveland ont battu les Tigers de Detroit 1-0, vendredi.

Associated Press

Francisco Lindor a produit l’unique point du match grâce à un ballon-sacrifice en cinquième manche et Plesac (4-2) s’est racheté après avoir accordé cinq points aux Twins du Minnesota à sa sortie précédente. Plesac a accordé cinq coups sûrs et un but sur balles en sept manches et deux tiers, abaissant sa moyenne de points mérités à 1,85. Il a retiré 11 frappeurs sur des prises.

James Karinchak a retiré Miguel Cabrera sur des prises avec deux coureurs sur les sentiers pour mettre un terme à la huitième manche. Hand a accordé un triple à Daz Cameron après un retrait en neuvième, mais il a étouffé la menace en retirant Jorge Bonifacio et Niko Goodrum sur des prises. Hand a été crédité d’un 13e sauvetage en autant d’occasions cette saison.

Rays 2-Orioles 1

Tyler Glasnow a retiré 10 frappeurs sur des prises en cinq manches de travail pour aider les Rays de Tampa Bay à vaincre les Orioles de Baltimore 2-1.

Glasnow (4-1) a alloué un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles aux Orioles. Le lanceur droitier a inscrit une quatrième victoire de suite, une séquence qui a débuté avec une performance 13 retraits sur des prises contre ces mêmes Orioles le 25 août.

Les Rays ont assuré leur place en séries éliminatoires jeudi soir, mais cherchent toujours à entrer en séries avec le titre de champions de section.

Chez les Orioles, le lanceur Alex Cobb (1-5) a alloué deux points et quatre coups sûrs en six manches de travail.

Diamondbacks 6-Astros 3

Kole Calhoun a cogné deux longues balles et les Diamondbacks de l’Arizona ont gagné 6-3 contre leur ancien coéquipier Zack Greinke et les Astros de Houston.

Calhoun a catapulté une balle rapide de Greinke au balcon en quatrième manche. Ce circuit de trois points donnait les devants 3-2 aux Diamondbacks.

Sa deuxième claque, face à Blake Taylor, a procuré une avance de 6-3 à son équipe en huitième manche. Le voltigeur de droite des Astros Josh Reddick a bien failli capter la balle, mais sans succès.

Le partant des Diamondbacks, Zac Gallen (2-2), a permis deux points et six coups sûrs en six manches au monticule.

Giants 0-Athletics 6

Les Athletics d’Oakland ont accédé aux séries pour une troisième année de suite, blanchissant les Giants de San Francisco 6-0.

Les Athletics ont bénéficié de la défaite des Mariners de Seattle contre les Padres de San Diego pour participer aux séries pour une sixième fois en neuf saisons.

L’attention est maintenant déplacée vers le titre de la section Ouest de l’Américaine, qui pourrait être confirmé samedi. Les Athletics n’ont pas gagné leur section depuis 2013.

Matt Olson a cogné un circuit de trois points en troisième manche pour les Athletics. Jake Lamb, Tommy La Stella et Marcus Semien ont tous produit un point dans la victoire.

Yankees 6-Red Sox 5

Gary Sanchez a frappé un circuit en fin de neuvième pour créer l’égalité, DJ LeMathieu a claqué un double en début de 12e pour pousser Aaron Hicks au marbre, et les Yankees de New York ont vaincu les Red Sox de Boston 6-5 pour décrocher une neuvième victoire consécutive.

Les Yankees n’ont jamais perdu cette saison contre leurs grands rivaux de Boston, ayant remporté les huit duels entre les deux équipes. Si l’on ajoute les affrontements de la saison dernière, les Yankees ont maintenant une séquence de 11 victoires contre les Red Sox.

Les Red Sox avaient pourtant réussi à se bâtir une avance de 4-0 en début de rencontre, mais les Yankees ont tranquillement remonté la pente, et Sanchez a frappé le circuit égalisateur après deux retraits en neuvième manche.

Jonathan Loaisiga (3-0) n’a accordé aucun point aux Red Sox en trois manches de travail, ce qui lui a permis d’obtenir la victoire. La défaite est allée à la fiche de Ryan Weber (1-3).