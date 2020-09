PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS

Michael Conforto a été 4-en-5 avec un circuit et cinq points produits, Pete Alonso a ajouté un long circuit en solo et les Mets de New York ont mis fin à une série de cinq revers en battant les Orioles de Baltimore 9-4, mercredi.

Associated Press

Conforto a frappé un circuit de deux points en première manche, des doubles productifs en cinquième et septième manche et un simple d’un point en huitième manche. Son premier double a permis aux Mets de prendre les devants 3-2.

Alonso a claqué un seul coup sûr, mais tout un ! Sa longue balle en sixième manche aux dépens de John Means (0-3) était seulement la cinquième de l’histoire du Camden Yards à atteindre le deuxième balcon au champ gauche.

La victoire est allée au dossier du releveur David Peterson (4-1), qui a limité les Orioles à deux coups sûrs en quatre manches.

Rangers 1 Astros 2

Michael Brantley a frappé un circuit de deux points, Cristian Javier a été solide au monticule et les Astros de Houston ont battu les Rangers du Texas 2-1.

Brantley y est allé d’un coup de canon aux dépens de Kolby Allard (0-4) avec un retrait en première manche.

Allard a neutralisé les Astros par la suite, mais Javier a fait encore mieux.

Braves 7 Red Sox 5

Adam Duvall a claqué trois circuits et les Braves d’Atlanta ont complété le balayage de leur série de trois matchs face aux Red Sox de Boston en gagnant 7-5.

Duvall a cogné deux circuits de deux points chacun par-dessus le Monstre vert et un circuit en solo au champ centre. Marcell Ozuna a rompu l’égalité pour de bon avec lui aussi un circuit.

Indians 5 Royals 0

Triston McKenzie a limité les frappeurs adverses à trois coups sûrs en six manches, Tyler Naquin a claqué deux circuits pour produire tous les points de la rencontre et les Indians de Cleveland ont défait les Royals de Kansas City 5-0.

McKenzie (2-0), qui célébrait son 23e anniversaire de naissance, a retiré six frappeurs sur des prises et n’a pas donné de but sur balles. La relève des Indians a complété le travail.

Naquin a frappé son premier circuit du match, bon pour deux points, contre Jakob Junis (0-1) en deuxième manche. Il a ajouté une claque de trois points contre Scott Barlow en neuvième.

Rays 5 Yankees 2

Mike Brosseau a eu droit à sa revanche en frappant deux circuits et les Rays de Tampa Bay ont eu le meilleur face aux Yankees de New York en s’imposant 5-2.

Un soir après que le stoppeur des Yankees Aroldis Chapman eut lancé une balle rapide à 101 milles à l’heure par-dessus sa tête, Brosseau a connu son deuxième match de plus d’un circuit en carrière.

Chapman a été suspendu pour trois matchs par le Baseball majeur, mais a décidé d’aller en appel. Les gérants des deux équipes ont été suspendus pour un match et purgeaient leur suspension mercredi.

Les Rays n’ont pas tenté de répliqué au tir de Chapman. Hunter Renfroe a toutefois été atteint par un tir en cinquième manche par le releveur des Yankees Ben Heller, qui a immédiatement été expulsé de la rencontre par l’arbitre au premier coussin Chad Fairchild.

White Sox 1 Twins 8

Josh Donaldson a souligné son retour au jeu avec deux coups sûrs et deux points produits, et les Twins du Minnesota ont battu les White Sox de Chicago 8-1.

Jake Cave et Miguel Sano ont frappé des circuits en solo, tandis qu’Eddie Rosario a cogné un circuit de deux points.

Le partant des White Sox Reynaldo Lopez (0-2) a provoqué seulement cinq retraits avant de voir sa soirée de travail prendre fin après que Donaldson eut frappé un double de deux points à ses dépens.

Donaldson, qui a signé un contrat d’une valeur de 92 millions avec les Twins cet hiver, a raté la moitié de la saison de 60 matchs en raison d’une blessure à un mollet.