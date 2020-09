Le releveur des Marlins de Miami Brandon Kintzler et le receveur Jorge Alfaro se congratulent après la victoire de leur équipe sur les Mets de New York.

(New York) Miguel Rojas a rompu l’égalité grâce à un simple d’un point et les Marlins de Miami ont battu les Mets de New York 5-3, lundi.

Associated Press

Garrett Cooper et Brian Anderson ont cogné une longue balle pour les Marlins, qui avaient perdu leurs quatre dernières sorties.

Trevor Rogers a été efficace pendant cinq manches et il a obtenu une première victoire dans les Majeures. Brandon Kintzler s’est occupé de la neuvième et il a enregistré un septième sauvetage cette saison.

Les Marlins ont inscrit quatre points en sixième manche face à l’as lanceur Jacob deGrom. Les Mets ont subi un quatrième revers consécutif.

DeGrom, qui a gagné les deux derniers trophées Cy Young de la Nationale, n’avait donné que deux coups sûrs en cinq manches, mais il a éprouvé des ennuis en sixième.

Cardinals 7 Reds 5

Paul DeJong a cogné son premier grand chelem en carrière pour aider Dakota Hudson à mettre la main sur sa première victoire de la saison et les Cardinals de St. Louis ont tenu le fort pour venir à bout des Reds de Cincinnati 7-5, lors du premier d’une série de trois duels.

Les Cardinals ont rempli les sentiers, alors qu’il y avait deux retraits au compteur en quatrième manche. DeJong a capitalisé, envoyant la balle d’Anthony DeSclafani par-dessus la clôture au champ centre, récoltant son second circuit de la saison.

Hudson (1-3) a retiré sept frappeurs sur des prises et n’a accordé aucun but sur balles. Il a alloué quatre coups sûrs et deux points, dont un non mérité. À l’aide d’un double jeu, il a fait face à un minimum de 13 frappeurs, amorçant la rencontre en fin de première jusqu’en cinquième manche.

Goldschmidt a frappé trois coups sûrs et DeJonh, Wong et Tommy Edman ont tous frappé deux coups sûrs pour les Cardinals, qui ont récolté une deuxième victoire de suite après avoir encaissé quatre revers d’affilée.

Nationals 6 Phillies 8

Spencer Howard a été solide durant cinq manches, Rhys Hoskins a claqué une longue balle en plus de produire trois points et les Phillies de Philadelphie ont battu les Nationals de Washington 8-6.

Juan Soto a cogné deux circuits de deux points et Michael Taylor et Trea Turner ont également envoyé des balles au champ pour les champions en titre de la Série mondiale, qui présentent un dossier de 12-20.

Howard (1-1) a alloué deux points et cinq coups sûrs, effectuant quatre retraits sur des piges pour obtenir son premier gain dans les Majeures à son quatrième départ.

Les Phillies présentent un dossier de 15-15 à mi-chemin dans la saison après avoir remporté six de leurs sept dernières rencontres.

Le partant des Nationals Erick Fedde (1-3) a accordé six points et quatre coups sûrs en six manches de travail.

Pirates 5 Brewers 6

Orlando Arcia a frappé un simple en huitième manche pour mener les Brewers de Milwaukee vers un gain de 6-5 aux dépens des Pirates de Pittsburgh.

Ben Gamel a amorcé la huitième en frappant un double aux dépens de Nick Turley (0-1). Il a rejoint le marbre sur le coup sûr d’Arcia. Les Brewers ont remporté trois des quatre matchs de la série.

Josh Hader a été parfait en neuvième et a récolté son huitième sauvetage de la saison. Le releveur n’a toujours pas concédé de coup sûr depuis le début de la campagne.

Devin Williams (3-1), le quatrième des cinq lanceurs utilisés par les Brewers, a retiré quatre frappeurs sur des prises et n’a pas alloué de coup sûr en une manche et un tiers pour obtenir le gain.

Keston Hiura a également cogné un circuit pour les Brewers.

Padres 6 Rockies 0

Wil Myers a cogné un circuit et Garrett Richards a mené un groupe de lanceurs qui ont uni leurs forces pour n’accorder que sept coups sûrs pour permettre aux Padres de San Diego de blanchir les Rockies du Colorado 6-0.

Après avoir ajouté plusieurs joueurs à leur formation, les Padres ont conclu la journée du bon pied.

Fernando Tatis fils a cogné un triple de deux points, Eric Hosmer a claqué un double d’un point et Jurickson Profar a frappé un simple d’un point en plus de réussir trois coups sûrs.

Daniel Murphy a été le seul joueur à atteindre plus d’un coussin du côté des Rockies, qui ont encaissé un quatrième revers à domicile.