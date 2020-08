(Anaheim) Les Padres de San Diego ont acquis le vétéran receveur Jason Castro des Angels de Los Angeles dimanche, en retour du releveur droitier Gerardo Reyes.

Associated Press

Les Padres ont conclu une troisième transaction en deux jours en ajoutant Castro à leur formation, alors qu’ils tentent de se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2006. Les Padres sont également allés chercher le releveur Trevor Rosenthal et le cogneur Mitch Moreland, alors que la date limite des transactions approche.

Castro deviendra joueur autonome cet hiver, après avoir accepté un contrat d’un an d’une valeur de 6,85 millions US $ avec les Angels en janvier dernier. L’athlète de 33 ans présente une moyenne au bâton de ,192. En 18 matchs, il a frappé deux circuits et a récolté six points produits.

Le vétéran est toutefois reconnu comme étant un solide receveur qui peut claquer quelques circuits une fois de temps en temps.

Les Padres présentent le troisième meilleur dossier de la Ligue nationale et affichent un rendement de 21-15. La formation de San Diego a l’intention d’amorcer les séries avec une profondeur et des joueurs dynamiques.