(Phénix) Le Baseball majeur a célébré sa journée Jackie-Robinson dans un contexte unique vendredi, alors que les équipes ont commémoré la vie de l’homme ayant fracassé la barrière raciale avec les Dodgers de Brooklyn en 1947 pendant que la lutte contre l’injustice raciale se retrouve à l’avant-scène.

David Brandt

Associated Press

Dix matchs de baseball ont été remis au cours des deux derniers jours alors que des équipes ont emboîté le pas de celles d’autres circuits professionnels nord-américains dans leur manifestation contre l’injustice sociale.

Aux yeux du gérant des Twins du Minnesota, Rocco Baldelli, la journée Jackie-Robinson n’aurait pas pu être célébrée à un meilleur moment.

PHOTO ORLIN WAGNER, ARCHIVES AP Rocco Baldelli, gérant des Twins du Minnesota.

« Avec tout ce qui s’est passé hier (jeudi) dans le baseball et le sport, c’est spécial de se présenter au stade aujourd’hui et de porter le numéro 42 et de célébrer ce que Jackie Robinson a fait pour notre sport et pour notre pays », a dit Baldelli.

La journée Jackie-Robinson a habituellement lieu le 15 avril, mais la célébration avait été déplacée au 28 août en raison du calendrier modifié en vertu de la pandémie de la COVID-19.

PHOTO BANQ Avant son ascension historique dans les Ligues majeures, Jackie Robinson a joué pour les Royaux de Montréal (l’équipe-école des Dodgers de Brooklyn) dans la Ligue internationale de baseball.

« Je crois que (Robinson) voudrait que nous parlons de changements dans notre société, a souligné le voltigeur des Rockies du Colorado Matt Kemp, qui est Noir. Je me suis développé dans l’organisation des Dodgers et le nom de Jackie Robinson résonne différemment pour moi. »

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES AP Matt Kemp joue pour les Rockies du Colorado, mais il s’est développé dans l’organisation des Dodgers.

Le gérant des Yankees de New York, Aaron Boone, a laissé couler des larmes lors de sa conférence de presse d’avant-match, vendredi, et a quitté la salle quand il a été questionné au sujet de ses deux fils adoptifs noirs. Il est revenu quelques minutes plus tard, toujours ébranlé.

« C’est une année difficile à plusieurs niveaux, a-t-il dit. Pour ma famille aussi. Je pense que c’est le cas pour de nombreuses personnes de différentes races et de différents milieux.

« Je prie pour qu’à la fin de cette période sombre, nous en sortions meilleurs. »

PHOTO GREGORY BULL, AP Une bannière géante à l’effigie de Jackie Robinson a été suspendue sur un mur du stade des Padres de San Diego le 26 août en prévision de la journée Jackie-Robinson.

La décision de plusieurs équipes de ne pas jouer mercredi et jeudi était en réaction aux coups de feu tirés par les autorités policières vers Jacob Blake, un homme noir âgé de 29 ans, au Wisconsin au cours du week-end. Le Baseball majeur a laissé le choix de jouer ou non à la discrétion des équipes. Certains matchs ont eu lieu, d’autres non.

Les Mets de New York et les Marlins de Miami ont quitté le terrain ensemble après un moment de silence, laissant un chandail avec le slogan « Black Lives Matter » sur le marbre, choisissant de ne pas jouer leur match prévu jeudi soir.

Les joueurs de baseball ont emboîté le pas des Bucks de Milwaukee, de la NBA, qui ne se sont pas présentés pour leur match éliminatoire face au Magic d’Orlando mercredi. La NBA a ensuite décidé de remettre les trois matchs à l’horaire mercredi, ainsi que ceux de jeudi.

Le Baseball majeur a annoncé vendredi avoir renouvelé son partenariat avec la Fondation Jackie-Robinson jusqu’en 2023. L’entente inclut un appui financier de 3,5 millions US pour un programme de bourses d’études, le musée Jackie-Robinson et les prix annuels Jackie-Robinson.