(Los Angeles) L’acteur Chadwick Boseman, qui a personnifié les icônes noires Jackie Robinson et James Brown avant de devenir célèbre en jouant le rôle du héros du film Black Panther dans l’univers cinématographique de Marvel, est décédé vendredi d’un cancer, a déclaré son représentant. Il n’avait que 43 ans.

Ryan Pearson

Associated Press

Chadwick Boseman est décédé chez lui dans la région de Los Angeles avec sa femme et sa famille à ses côtés, a déclaré son représentant Nicki Fioravante à l’Associated Press.

Chadwick Boseman avait reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a quatre ans, a indiqué sa famille dans un communiqué.

« Un vrai combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et il vous a apporté de nombreux films que vous avez tant aimés », a déclaré sa famille dans le communiqué. « Marshall, Da 5 Bloods (Frères de sang), Ma Rainey’s Black Bottom et plusieurs autres ont tous été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapies. C’était l’honneur de sa carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther. »

Chadwick Boseman n’avait pas parlé publiquement de son diagnostic.