Mêlée générale à Oakland : le Baseball sévit contre Cintron et Laureano

(Oakland) L’instructeur des frappeurs Alex Cintron, des Astros de Houston, s’est vu infliger une suspension de 20 matchs et une amende, mardi, pour son rôle dans une mêlée générale à Oakland tandis que le voltigeur des Athletics Ramon Laureano a écopé une suspension de six parties et une amende.