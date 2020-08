Tzu-Wei Lin (30) et Vladimir Guerrero (27)

(Boston) Mitch Moreland a claqué un circuit de deux points en neuvième et les Red Sox de Boston ont vaincu les Blue Jays de Toronto 5-3, dimanche.

La Presse canadienne

Thomas Hatch (0-1) a retiré deux frappeurs avant de donner un but sur balles à Xander Bogaerts.

Moreland a enchaîné avec son deuxième circuit du match, après une longue balle en solo en deuxième.

« Je savais que je devais provoquer quelque chose, a dit Moreland. Il ne lançait pas beaucoup de balles rapides. Mon approche était de profiter d’un tir qui serait un peu haut dans la zone des prises. »

Auteur de six coups de canon, Moreland se classe quatrième dans l’Américaine à ce niveau, cette saison.

Rafael Devers a cogné un circuit, lui qui entamait la journée avec une moyenne de ,170.

Cavan Biggio et Bo Bichette ont réussi des circuits en solo dans une cause perdante.

L’autre point des Blue Jays est venu d’un simple opportun de Vladimir Guerrero fils.

Lourdes Gurriel fils a obtenu deux des six coups sûrs des visiteurs.

Matt Shoemaker a donné deux points et trois coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs sur des prises. Il a toutefois commis deux erreurs, dont une a coûté un point.

Nate Eovaldi a retiré 10 frappeurs au bâton en six manches, mais la victoire est allée à Matt Barnes (1-1).

Toronto a une journée de congé lundi avant un premier match à Buffalo mardi, face aux Marlins de Miami.

Le Sahlen Field est le domicile de leur club-école dans le AAA, les Bisons. Parmi les travaux réalisés en vue du passage des Jays cette année, il y a du nouvel éclairage.

« Nous n’avons pas vu les changements mais lundi soir, les joueurs pourront aller jeter un coup d’œil, si ça leur dit », a confié le gérant du club torontois, Charlie Montoyo.