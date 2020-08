(Philadelphie) Bryce Harper et J. T. Realmuto ont cogné des circuits pour appuyer Zach Wheeler et les Phillies de Philadelphie ont écrasé les Yankees de New York 11-7, mercredi.

Associated Press

Les Phillies ont ainsi mis un terme à la séquence de sept victoires des Yankees.

Wheeler (2-0) a alloué trois points — dont deux mérités — et six coups sûrs en six manches de travail à son deuxième départ depuis qu’il a paraphé une entente de cinq ans et 118 millions.

Aaron Judge a cogné son septième circuit en seulement 10 matchs pour les Yankees.

La formation new-yorkaise a battu les Phillies 6-3 lundi soir, dans le Bronx, mais la pluie a eu raison du deuxième match, forçant les deux équipes à disputer les matchs suivant à Philadelphie.

Mets 3 Nationals 1

Luis Guillorme a brisé l’égalité avec un simple d’un point en quatrième et les Mets de New York ont défait les Nationals de Washington, 3-1.

Le point décisif est survenu contre Erick Fedde (0-1). Fedde remplaçait Max Scherzer, qui a quitté après une seule manche. Washington n’a pas fait de mise à jour dans l’immédiat.

Rick Porcello (1-1) a mérité un 150e gain en carrière. Il a permis un point et cinq coups sûrs, en sept manches. Il a retiré les 10 derniers frappeurs à l’affronter.

Disputant un premier match cette saison, Juan Soto a notamment cogné un double d’un point. Il était à l’écart en lien à la COVID-19, bien qu’il pense qu’il s’agissait d’un faux test positif.

Voltigeur de gauche, Soto a également réussi un très bel attrapé en plongeant, aux dépens d’Andres Gimenez.

Billy Hamilton, des Mets, a obtenu le 300e but volé de sa carrière.

Twins 5 Pirates 2

Max Kepler a frappé un circuit de trois points et les Twins du Minnesota ont remporté un sixième match d’affilée, 6-2 aux dépens des Pirates de Pittsburgh.

Kepler a atteint le cap des 10 points produits. Randy Dobnak (2-1) a espacé trois coups sûrs en six manches.