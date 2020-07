(St. Petersburg) Cavan Biggio a cogné un circuit de trois points et les Blue Jays de Toronto ont entamé la saison sur une bonne note, vendredi, infligeant un revers de 6-4 aux Rays de Tampa Bay.

La Presse canadienne

Le simple à l’avant-champ de Biggio a amorcé une quatrième manche de trois points contre le vétéran Charlie Morton, qui effectuait un premier départ en carrière lors d’un match d’ouverture. Randal Grichuk, Rowdy Tellez et Teoscar Hernandez ont produit les trois points.

Biggio a procuré les devants 6-1 aux Blue Jays en cinquième manche, après des simples de Danny Jansen et Bo Bichette. La balle a franchi la clôture du champ droit.

Biggio a obtenu deux des neuf coups sûrs des Blue Jays.

Le puissant cogneur japonais Yoshi Tsutsugo a réussi une longue balle à ses débuts dans les Majeures, pour les Rays. L’équipe de Tampa Bay lui a consenti un contrat de deux ans d’une valeur de 12 millions US après avoir gagné 96 parties la saison passée, participant aux séries pour une première fois en six ans.

Morton (0-1), qui amorce sa deuxième campagne avec les Rays, a été une des raisons des succès de l’équipe en 2019. Il était un choix facile pour le match d’ouverture, mais il a donné six points et sept coups sûrs en quatre manches.

« D’habitude, tu obtiens un départ lors du match d’ouverture en raison de ce que tu as accompli l’année précédente, a dit Morton. Tu dois aller au monticule, enregistrer des retraits et donner une chance à ton équipe de l’emporter. J’ai concédé six points. »

Hyun-Jin Ryu, qui a terminé deuxième au scrutin du trophée Cy-Young de la Nationale avec les Dodgers en 2019, a peiné en quatre manches et deux tiers, allouant trois points, trois buts sur balles et quatre coups sûrs.

Jordan Romano (1-0) a terminé la cinquième manche et il a retiré deux frappeurs en sixième pour ajouter la victoire à sa fiche. Rafael Dolis s’est sorti d’impasse alors que les buts étaient tous occupés en huitième.

Ken Giles a mérité le sauvetage, grâce notamment à deux retraits au bâton. Il y avait un coureur au troisième but quand il a mis fin au match, disposant de Brandon Lowe sur des prises.

Le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, a déclaré qu’il se sentait « extraordinairement bien » après toute l’incertitude que ses hommes ont vécue récemment.

« C’est comme si nous avions accédé aux séries, a-t-il exprimé. Il s’agissait de la première victoire de Romano et nous avons battu un des meilleurs lanceurs du baseball. C’était un match serré. C’était très plaisant. »

Toronto va rejouer samedi à 15 h 10, encore une fois au Tropicana Field. Matt Shoemaker sera opposé à Ryan Yarbrough.