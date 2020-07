(Los Angeles) Clayton Kershaw sera le lanceur partant des Dodgers de Los Angeles lors de l’ouverture de leur saison pour une neuvième fois, un record d’équipe.

Associated Press

Le gérant Dave Roberts a confirmé son choix mardi lors d’une visioconférence. Les Dodgers lanceront leur campagne de 60 matchs le 23 juillet à domicile, face aux Giants de San Francisco. Kershaw avait été choisi comme lanceur partant pour le match d’ouverture face aux Giants prévu le 26 mars, avant que le début de la saison soit remis en raison de la pandémie de coronavirus.

L’artilleur gaucher âgé de 32 ans a œuvré pendant quatre manches lors du deuxième match intra-équipe des Dodgers, lundi soir. Il a aussi effectué des tirs dans l’enclos pendant une manche supplémentaire.

La séquence de départs consécutifs lors du match d’ouverture de Kershaw a pris fin en 2019, quand il a commencé la campagne sur la touche en raison d’une inflammation de l’épaule gauche. Celui qui l’avait remplacé, Hyun-Jin Ryu, a signé un contrat avec les Blue Jays de Toronto en décembre dernier.

Kershaw présente un dossier de 5-1 lors des matchs d’ouverture, avec une moyenne de points mérités de 1,05.

La rotation de partants des Dodgers a été handicapée par la décision de David Price de ne pas jouer cette saison. On s’attendait à ce qu’il soit le partant no 3, derrière Kershaw et Walker Buehler. Julio Urias et Alex Wood devaient compléter l’unité.

Ross Stripling, Dustin May et Tony Gonsolin font partie des candidats pour prendre la place de Price.