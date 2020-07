Jusqu’à maintenant, Freddie Freeman est le joueur le plus connu à avoir permis à son équipe de dévoiler son résultat positif.

COVID-19: Freddie Freeman et trois autres joueurs des Braves déclarés positifs

(Atlanta) Le joueur de premier but étoile Freddie Freeman, le releveur Will Smith et deux coéquipiers des Braves d’Atlanta ont obtenu des résultats positifs à des tests de dépistage pour la COVID-19.

Charles Odum

Associated Press

Le gérant Brian Snitker a fait savoir samedi que les quatre joueurs, incluant le lanceur droitier Touki Toussaint et le joueur d’avant-champ Pete Kozma, avaient accepté de révéler les résultats de leurs tests.

Snitker a précisé que Freeman avait obtenu un résultat négatif avant de subir un test positif vendredi. Snitker a ajouté que son joueur de premier but fait de la fièvre et « ne se porte pas très bien ».

Il a ajouté qu’il faudra un certain temps avant que Freeman ne redevienne disponible.

Les autorités du baseball majeur ont prévu tenir une saison régulière de 60 matchs, à compter du 23 juillet.

Jusqu’à maintenant, Freeman est le joueur le plus connu à avoir permis à son équipe de dévoiler son résultat positif.

Âgé de 30 ans, Freeman a établi des sommets personnels en carrière la saison dernière avec 38 circuits et 121 points produits. Ses performances ont aidé les Braves à remporter un deuxième championnat consécutif de la section Est de la Ligue nationale.

Smith, un ancien releveur des Giants de San Francisco, a signé un contrat de trois ans, d’une valeur de 39 millions, pendant l’entre-saison.

Snitker a également déclaré que Smith et Toussaient n’affichent aucun symptôme. Quant à Kozma, qui s’entraîne avec les meilleurs joueurs des ligues mineures au complexe AAA des Braves à Gwinnett, il ressent de la fièvre.

Snitker a aussi annoncé que l’instructeur au premier but Eric Young, qui est âgé de 53 ans, a décidé de ne pas demeurer avec l’équipe cette saison à cause d’inquiétudes liées à la pandémie de la COVID-19.