Baseball: le président des Capitales flatté par l’intérêt de Manny Ramirez

« Je trouve ça flatteur qu’un joueur de sa dimension manifeste un tel intérêt envers nous », admettait Michel Laplante, mercredi, à propos du désir de l’ancien joueur des ligues majeures Manny Ramirez de participer au tournoi à quatre équipes qui aurait lieu cet été à Québec et Trois-Rivières en remplacement de la Ligue Frontier, forcée d’annuler sa saison 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Une décision devrait d’ailleurs tomber au plus tard vendredi sur la faisabilité ou non du projet caressé par le président des Capitales de Québec.