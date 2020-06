Les Yankees et les Nationals se sont affrontés deux fois cette saison.

(New York) Gerrit Cole pourrait faire son entrée en scène avec les Yankees de New York en lever de rideau de la saison, en affrontant Juan Soto et les champions en titre de la Série mondiale, les Nationals de Washington, au Nationals Park.

Les Yankees et les Nationals doivent s’affronter lorsque la saison sera officiellement lancée le mois prochain, a révélé une personne au fait de la situation à l’Associated Press samedi soir. Cette personne a requis l’anonymat puisque les Ligues majeures n’ont toujours rien annoncé à ce sujet.

Le quotidien New York Post a été le premier à rapporter ce duel.

Les Ligues majeures entameront une saison de 60 matchs à compter du 23 ou 24 juillet. Le calendrier doit encore être peaufiné — il pourrait y avoir un match ou deux en lever de rideau de la saison, et il n’est pas exclu que toutes les équipes soient en action.

Cole avait effectué le dernier départ au Nationals Park. Il lançait pour les Astros de Houston et avait vaincu les Nats 7-1 en octobre dernier, pour procurer une avance de 3-2 aux Texans en Série mondiale.

Howie Kendrick, Anthony Rendon et les Nats avaient cependant remporté les deux derniers matchs et ceux-ci avaient décroché leur premier championnat. Max Scherzer était sur le monticule pour le match no 7 et l’as Stephen Strasburg avait mérité le titre de joueur par excellence de la Série mondiale. Ces deux artilleurs pourraient d’ailleurs obtenir le départ en lever de rideau de la saison.

Les Yankees et les Nationals se sont affrontés deux fois cette saison. Les Yankees avaient disposé des Nats 6-3 le 12 mars, soit la veille de l’annonce de l’interruption des activités dans les Ligues majeures à cause de la pandémie de coronavirus.

Les joueurs se rapporteront à leur camp d’entraînement estival mercredi — Gleyber Torres, DJ LeMahieu et leurs coéquipiers des Yankees s’entraîneront au Yankee Stadium, tandis que Trea Turner, Patrick Corbin et les Nats en feront autant au Nationals Park.

Les Yankees espèrent toujours que leur frappeur de puissance Aaron Judge soit complètement rétabli d’une blessure aux côtes qui l’a ennuyé tout au long du camp d’entraînement printanier en Floride.

Le calendrier remodelé prévoit qu’un club disputera 10 matchs contre chacun de ses quatre rivaux de section. Il y aura 20 matchs interligues, et les Ligues majeures veulent que les clubs des sections Est, Ouest et Centrales demeurent dans leur région.