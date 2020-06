Le dépisteur des Blue Jays de Toronto au Texas devrait-il noter le nom de David Thomas en vue du repêchage de 2034 ?

LA PRESSE



C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais le garçon qui joue pour les Blue Jays de la Ligue de T-Ball Northwest Baseball Association, en banlieue de Houston, au Texas, a au moins fait la fierté de son père en claquant un circuit le samedi dernier. Le jeune cogneur évolue dans une ligue de T-Ball pour les enfants de 5 et 6 ans, et personne avant lui n'avait réussi de circuit dans cette catégorie depuis la fondation de ligue il y a 16 ans. Les buts étaient remplis, en plus, a noté la ligue sur son site.

La qualité de la vidéo est typique de ce que les parents font en filmant leurs familles, mais de toute façon, c'est la voix du père qui vaut le détour.