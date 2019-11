Les Yankees ne verseront pas 26 millions à Ellsbury

(New York) Les Yankees de New York ne verseront pas les 26 millions de dollars US qui sont prévus au contrat de Jacoby Ellsbury puisqu’ils considèrent qu’il a rompu son entente en recevant des traitements médicaux non autorisés, a révélé une source au fait de la situation à l’Associated Press.