(New York) Les Yankees de New York ne verseront pas les 26 millions de dollars US qui sont prévus au contrat de Jacoby Ellsbury puisqu’ils considèrent qu’il a rompu son entente en recevant des traitements médicaux non autorisés, a révélé une source au fait de la situation à l’Associated Press.

Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat vendredi puisque l’équipe n’a pas publié de communiqué à ce sujet.

Cette source a mentionné que le directeur général des Yankees a expédié une lettre à Ellsbury et son agent, Scott Boras, dans laquelle il les informe que l’équipe a transformé son contrat en entente non garantie.

Ellsbury n’a pas joué depuis 2017, et il a été libéré par les Yankees mercredi.

Selon une personne qui a discuté avec l’AP, les Yankees ont mentionné qu’il avait été traité par le Dr Viktor Bouquette du Progressive Medical Center d’Atlanta sans la permission de l’équipe.

Ellsbury doit encore percevoir plus de 26,2 millions dans le cadre de son entente de sept saisons d’une valeur totale de 153 millions.

L’Association des joueurs pourrait déposer un grief afin de contester la transformation du pacte d’Ellbury en entente non garantie.