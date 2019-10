(Houston) C’était pourtant à leur portée.

Kristie Rieken

Associated Press

Les Astros de Houston auraient eu l’occasion de créer un semblant de dynastie en remportant une deuxième Série mondiale en trois saisons. Ils ont plutôt failli à la tâche de récolter une victoire en deux matchs à domicile contre les Nationals de Washington.

« J’ai un groupe d’hommes au cœur brisé […] qui ont fait tout en leur pouvoir pour ramener la Série mondiale dans cette ville, a déclaré le gérant A. J. Hinch. Il nous a manqué une victoire. »

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES AP A. J. Hinch

Les Astros ont mené les Majeures et établi une marque d’équipe avec 107 victoires en 2019, leur octroyant l’avantage du terrain pendant toutes les séries éliminatoires. Cela ne les a pas aidés en Série mondiale, alors qu’ils ont perdu les quatre matchs à Houston. Ils n’ont pu que regarder les Nats célébrer la première conquête de leur histoire.

Après une saison où les partants Justin Verlander et Gerrit Cole ont connu des succès phénoménaux, la relève des Astros a implosé dans le match no 7.

Zack Greinke, obtenu à la date limite des transactions, a connu sa meilleure sortie des éliminatoires, mercredi. Quand il a été retiré du match avec un retrait et un coureur sur les sentiers en septième, les Astros menaient par un point. Deux lancers plus tard, Howie Kendrick a envoyé une offrande de Will Harris sur le filet de démarcation à droite et les Nationals ont tiré le tapis de sous les pieds des Astros.

PHOTO ERIC GAY, AP Zack Greinke

La suite du match a été une lente agonie pour l’équipe favorisée pour l’emporter tout au long de la saison. En Verlander et Cole, les Astros disposent des deux favoris dans la course au Cy-Young. Leur formation étoile compte également sur le troisième but Alex Bregman, qui devrait être finaliste à l’obtention du titre de joueur par excellence, tout comme Yordan Alvarez, dans la course au titre de recrue par excellence. C’est sans parler de Jose Altuve, George Springer et Carlos Correa.

« Cette défaite fera mal pendant longtemps, a dit Hinch. Mais quand la poussière sera retombée, nous serons fiers de la saison que nous avons eue, même en étant à court d’une victoire. »

Verlander, qui a lancé le troisième match sans point ni coup sûr de sa carrière, a gagné 20 victoires pour une deuxième fois, une première depuis 2011, alors que ses 24 gains lui avaient procuré le trophée Cy-Young et le titre de joueur par excellence. Cole a établi une marque d’équipe en remportant ses 167 dernières décisions et il a mené l’Américaine avec une moyenne de points mérités de 2,50, sa meilleure en carrière. Ses 326 retraits au bâton — un autre sommet personnel — ont été le plus haut total des Majeures et permis d’améliorer la marque des Astros qui datait de 1979, alors que J. R. Richard avait trompé 313 frappeurs.

Bregman a établi deux marques personnelles avec 41 circuits et 112 points produits. Alvarez a commencé la saison au niveau AAA et a été rappelé en juin, à temps pour qu’il frappe 27 circuits et produise 78 points en 87 rencontres.

Toutes ces statistiques et les récompenses personnelles que pourraient obtenir les joueurs des Astros ne pourront rendre plus facile à avaler la pilule de la défaite encaissée mercredi. Après tout, les Astros ont déclaré toute la saison que leur unique objectif était une deuxième conquête de la Série mondiale.

« Ça fait mal et ça fera mal pour un petit bout. Mais après, nous ça s’estompera, a laissé tomber Springer. Nous savons ce que ça fait que de gagner. Nous savons maintenant ce que ça fait de perdre. Vous bâtissez là-dessus et pensez à l’an prochain. »

PHOTO MATT SLOCUM, AP George Springer

C’est la troisième saison consécutive où les Astros gagnent 100 matchs ou plus et ils sont bien positionnés pour répéter l’exploit l’an prochain, alors que leur noyau sera de retour. Ils risquent toutefois de perdre une pièce importante : Cole est devenu joueur autonome à la conclusion du match de mercredi et ira chercher un contrat valant au moins 200 millions US, ce qui pourrait être trop onéreux pour les Astros.

Ces derniers croient tout de même être bâtis pour connaître à nouveau du succès.

« Nous aurons d’autres occasions de participer aux éliminatoires et de gagner la Série mondiale, a affirmé Bregman. Je crois que cette équipe va rebondir et revenir en force la saison prochaine. »