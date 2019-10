(New York) Le voltigeur Aaron Hicks pourrait participer au premier match des Yankees de New York en vue de la série de championnat de la Ligue américaine, et il est encore possible de revoir le lanceur CC Sabathia au sein de la formation de 25 joueurs.

Hicks n’a pas pris part à un match depuis le 3 août en raison d’une élongation du fléchisseur du coude droit. De son côté, Sabathia a raté la série de section contre les Twins du Minnesota, que les Yankees ont gagnée en trois parties, à cause d’une épaule gauche endolorie.

« Nous aurons des décisions difficiles à prendre d’ici les 24 prochaines heures afin de savoir ce qui a le plus de sens », a reconnu le gérant Aaron Boone jeudi.

Les Yankees ont utilisé le même rôle des frappeurs lors des trois matchs contre Minnesota. Ce n’était que la deuxième fois cette saison que Boone faisait confiance au même alignement lors de trois matchs d’affilée.

La série de championnat de la Ligue américaine s’amorcera samedi alors que les Yankees se rendront à Houston pour y affronter les Astros, ou accueilleront les Rays de Tampa Bay.

Si Hicks devait être muté au champ centre, Brett Gardner pourrait être transféré au champ gauche et Giancarlo Stanton à titre de frappeur désigné. Un tel geste aurait pour effet de laisser Edwin Encarnacion sur le banc des joueurs à titre de réserviste. Stanton pourrait aussi demeurer au champ gauche et Gardner deviendrait un réserviste, surtout contre des lanceurs partants gauchers.

Le peu de matchs que Hicks a joués au cours des deux derniers mois est un élément qui pourrait influencer la décision.

« La bonne chose, c’est qu’il s’est placé dans une position pour que nous prenions une décision, a noté Boone. Quand on sait à quel point il est un bon joueur, c’est excitant. »

Le retour de Hicks pourrait faire en sorte que Cameron Maybin ou Tyler Wade soit retiré du groupe de 25 joueurs.

Quant à Sabathia, un vétéran gaucher de 39 ans qui prendra sa retraite après la saison, il s’est entraîné dans l’enclos des releveurs jeudi.

« Je lui ai parlé quand il est arrivé et il a dit qu’il se sentait bien. Jusqu’à maintenant, c’est encourageant. »

Lors de la série de section contre les Twins, Tyler Lyons a pris sa place à titre de releveur gaucher au sein de la formation. Lyons a lancé une manche parfaite lors du deuxième match.