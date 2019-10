À compter de vendredi, les Cardinals affronteront les vainqueurs de l’autre série de section entre les Nationals de Washington et les Dodgers de Los Angeles.

Les Cardinals torpillent et éliminent les Braves

(Atlanta) Propulsés par une explosion record de dix points en première manche, les Cardinals de St. Louis ont éliminé les Braves d’Atlanta lors du cinquième et décisif duel de leur série de section grâce à une victoire de 13-1, mercredi soir.

Associated Press

À compter de vendredi, les Cardinals affronteront les vainqueurs de l’autre série de section entre les Nationals de Washington et les Dodgers de Los Angeles. Les deux équipes ont rendez-vous mercredi soir pour le cinquième match de leur série à Los Angeles.

Les Cardinals avaient atteint la série de championnat de la Nationale le plus récemment en 2014, perdant alors en cinq matchs devant San Francisco.

PHOTO JOHN AMIS, AP Le partant Mike Foltynewicz n’a obtenu qu’un seul retrait.

Les Braves ont été écartés pour la 10e fois dans un cadre éliminatoire. La dernière fois où ils ont avancé au tableau, c’était en 2001 en première ronde, face à Houston.

La première manche la plus productive dans toute l’histoire des éliminatoires du Baseball majeur a complètement abasourdi les partisans des Braves massés dans les gradins du SunTrust Park. Elle a aussi mené les Braves vers une élimination dès la première ronde pour une dixième fois de suite.

Le partant Mike Foltynewicz, qui avait blanchi les Cardinals pendant sept manches lors du deuxième match, n’a obtenu qu’un seul retrait. Une erreur cruciale du joueur de premier but Freddie Freeman a possiblement empêché les Braves de limiter les dégâts.

PHOTO BRETT DAVIS, USA TODAY SPORTS Marcell Ozuna (23)

Tommy Edman, Dexter Fowler et Kolten Wong ont tous trois frappé des doubles bons pour deux points, le lanceur Jack Flaherty a soutiré un but sur balles avec les coussins tous occupés et les Cardinals ont marqué leur dixième point sur un retrait sur trois prises.

Sur cette séquence, Marcell Ozuna s’est élancé sur un tir qui a touché au sol avant le marbre pour une troisième prise, et il se dirigeait déjà vers l’abri lorsqu’il a réalisé que la balle avait échappé à Brian McCann. Le receveur des Braves est tombé en tentant de récupérer la balle et son relais au premier but n’a pu devancer Ozuna, malgré son départ tardif vers le premier coussin.

Les Cardinals ont envoyé 14 frappeurs au marbre avant que Max Fried n’obtienne le dernier retrait.

En un tiers de manche, Foltynewicz a concédé sept points dont six mérités, seulement trois coups sûrs, mais trois buts sur balles aussi. Fried a été victime de quatre points en une manche et deux tiers, les deux autres allant au dossier de Luke Jackson.

Après deux manches et demie, les Cardinals menaient 13-0 grâce à un double de Paul Dejong en deuxième manche et des simples d’un point par Harrison Bader et Dejong en troisième.

La timide riposte des Braves est venue de Josh Donaldson, auteur d’un circuit contre Flaherty, en quatrième manche.

Quatrième lanceur des Cardinals, le releveur Genesis Cabrera a mis fin au match en retirant Dansby Swanson sur élan.