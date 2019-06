Les Blue Jays écrasent les Astros 12-0

Trent Thornton a blanchi son ancienne équipe pendant plus de six manches, Teoscar Hernandez a cogné deux des cinq circuits des siens et les Blue Jays de Toronto ont écrasé les Astros de Houston 12-0, dimanche.

« Je savais que j'allais être motivé pour ce match, mais j'ai voulu ralentir les choses et m'assurer de bien réussir chaque tir, a dit Thornton. Dans l'ensemble, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et l'offensive a explosé. C'est donc une belle victoire d'équipe. »

Thornton (2-5) a éparpillé six simples et trois buts sur balles sur six manches et deux tiers, en plus de retirer sept frappeurs au bâton. Il n'a pas accordé plus de trois points lors de six de ses sept derniers départs.

« Plus il lance, meilleur il est, a dit le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. Il détient déjà le record des Blue Jays pour les retraits sur des prises par une recrue. C'est impressionnant. Il fait du bon travail et il s'améliorer chaque fois qu'il est au monticule. »

Repêché par les Astros en 2015, Thornton a été échangé aux Blue Jays pendant la saison morte en retour d'Aledmys Diaz.

« Je tenais à savoir quand nous allions affronter les Astros parce que j'ai joué avec beaucoup de ces gars-là dans les mineures et je suis ami avec plusieurs d'entre eux, a mentionné Thornton. Je savais que ce serait un match amusant. »

Freddy Galvis et Hernandez ont claqué un circuit de trois points chacun lors d'une poussée de sept points des Blue Jays en sixième. Hernandez a ajouté une claque en solo en neuvième contre Tyler White, qui avait commencé le match au premier coussin.

Lourdes Gurriel fils a frappé un long circuit de deux points et a ajouté un simple d'un point et un ballon-sacrifice. Rowdy Tellez a cogné l'autre circuit des Blue Jays.

Brad Peacock (6-4) a oeuvré pendant cinq manches et a accordé quatre points lors d'un deuxième départ d'affilée.

Vladimir Guerrero fils était de retour au jeu pour les Blue Jays en tant que frappeur de choix et il a été 1-en-5. Guerrero avait raté la rencontre de samedi après avoir été atteint à une main par un tir la veille.