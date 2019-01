Les Blue Jays s'entendent avec huit joueurs

Les Blue Jays de Toronto ont fait signer un contrat d'un an à huit joueurs qui auraient pu être admissibles à l'arbitrage, dont Marcus Stroman, Aaron Sanchez et Kevin Pillar.

Stroman empochera 7,4 millions US en 2019 après avoir montré un dossier de 4-9 et une moyenne de points mérités de 5,54 en 19 départs la saison dernière. Le lanceur de 27 ans avait amené sa cause en arbitrage au cours des deux dernières saisons mortes.

En 2018, Stroman avait vu son salaire passer de 3,4 millions à 6,5 millions. L'année précédente, il avait reçu une augmentation de près de 2,9 millions.

Sanchez a accepté les termes d'un contrat d'une valeur de 3,9 millions après avoir subi quelques blessures en 2018. Il a conclu la saison avec une fiche de 4-6 et une moyenne de points mérités de 4,89 en 20 départs.

Les voltigeurs Kevin Pillar (5,8 millions) et Randal Grichuk (5 millions) ont aussi accepté l'offre des Blue Jays. Pillar a maintenu une moyenne au bâton de ,252 avec 15 circuits et 59 points produits à sa sixième saison avec l'équipe. Grichuk a conservé une moyenne au bâton de ,245 avec 25 longues balles et 61 points produits.

Les Blue Jays ont aussi annoncé les pactes des releveurs droitiers Joe Biagini (900 000 $) et Ken Giles (6,3 millions) ainsi que ceux des joueurs d'avant-champ Devon Travis (1,925 million) et Brandon Drury (1,3 million).

Giles, qui a été acquis des Astros de Houston lors d'une transaction de mi-saison impliquant Roberto Osuna, a terminé la campagne avec 26 sauvetages et une moyenne de points mérités de 3,08.

Le releveur droitier Ryan Tepera est le seul joueur admissible à l'arbitrage qui ne s'est toujours pas entendu avec les Blue Jays.