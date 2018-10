Bradley mène les Red Sox vers un gain de 8-2

Jackie Bradley Jr. a claqué un grand chelem en huitième manche et les Red Sox de Boston ont pris les devants 2-1 dans la série de championnat de l'Américaine les opposant aux Astros de Houston en l'emportant 8-2, mardi.

KRISTIE RIEKEN Associated Press Houston

Steve Pearce a cogné un circuit en solo contre Joe Smith, en sixième manche, procurant une avance de 3-2 aux Red Sox. La balle a longé le poteau de démarcation et a atterri près des rails de chemin de fer, au champ gauche.

Le grand chelem de Bradley est venu couronner une poussée de cinq points des Red Sox en huitième manche, aux dépens de Roberto Osuna. Le stoppeur des Astros a obtenu deux retraits, mais il a par la suite accordé deux simples avant d'atteindre deux frappeurs consécutifs.

Bradley a élevé le troisième tir de sa présence au bâton loin dans les gradins de trois, forçant quelques partisans des Astros à se diriger vers les sorties.

Devant son idole de jeunesse Nolan Ryan, assis derrière le marbre, Eovaldi a réussi un autre très bon départ en séries. Il a alloué deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches au monticule pour les Red Sox.

Lundi, Eovaldi avait été nargué sur les réseaux sociaux. Le joueur de troisième but Alex Bregman a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle on pouvait voir les joueurs des Astros frapper trois circuits de suite contre le lanceur des Red Sox, lors de son dernier départ contre l'équipe du Texas.

Bregman a placé deux balles en lieu sûr et il a produit un point, mais l'attaque des Astros a été muselée par le grand droitier.

Le quatrième affrontement aura lieu mercredi soir. Rick Porcello sera au monticule pour les Red Sox et il fera face à Charlie Morton.