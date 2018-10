Les Astros passent à l'étape suivante

Tom Withers Associated Press Cleveland

Les champions en titre de la Série mondiale ont balayé les Indians de Cleveland au premier tour, ponctuant le tout avec un gain sans équivoque de 11-3, lundi.

Le releveur Trevor Bauer a nui à la cause des Indians en commettant une erreur sur un relais, et un autre en voulant prendre un coureur à contre-pied.

Marwin Gonzalez a brisé l'impasse de 2-2 avec un double de deux points contre Bauer, en septième. Les visiteurs allaient gonfler le coussin à 11-2, avant que le mauvais lancer de Will Harris coûte un point.

George Springer a frappé deux circuits en solo et Carlos Correa a claqué une longue balle de trois points - son seul coup sûr de la série, en 10 présences au bâton. Houston a conclu la série en ayant cogné huit coups de canon.

L'enclos des Astros a blanchi les Indians pendant quatre manches. Collin McHugh (1-0) s'est chargé de six retraits, dont quatre au bâton. Il n'a pas accordé de coup sûr.

Contre Dallas Keuchel, Jeff Brantley et Francisco Lindor avaient soutiré un ballon sacrifice et un circuit.

«C'est un grand jour pour notre équipe et pour notre ville, a dit Springer, auteur de circuits lors des cinquième et huitième manches. La fiche individuelle n'a plus d'importance. Ce qui compte est, «comment est-ce que je peux nous aider à gagner?'»

Les rivaux en deuxième ronde seront les Red Sox de Boston ou les Yankees de New York.

Les Indians se voyaient écartés au premier tour pour la deuxième année de suite. L'an dernier, les Yankees les ont éliminés après avoir effacé un retard de deux revers.

Cleveland n'a frappé que pour ,144 en trois matches. En séries, le club n'avait pas été balayé depuis la ronde ultime en 1954.

«Il faut rentrer à la maison avant l'heure. Ça fait toujours mal, a dit le gérant des Indians, Terry Francona. Je viens de parler aux gars. Plusieurs deviendront joueurs autonomes. Il va y avoir du roulement, et c'est un groupe spécial que nous avions. Alors c'est pénible de dire adieu avant d'être prêts à le faire.»

Bauer a été lanceur partant en saison régulière, mais releveur dans cette série. Il n'avait pas commis d'erreur jusque là cette année, en 28 apparitions.

Mike Clevinger avait été excellent en cinq manches, disposant de neuf frappeurs au bâton, tout en n'accordant qu'un point et trois coups sûrs.