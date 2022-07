Les vacances approchent pour bien des Québécois, mais pas pour Kent Hughes, qui est encore pris avec les mêmes problèmes : pas d’espace sous le plafond salarial, des contrats durs à échanger et un gardien à l’état de santé incertain.

Deux autres problèmes se sont ajoutés sur la pile : les Sénateurs et les Red Wings, à l’évidence les équipes qui se sont le plus améliorées dans l’Est. Si le portrait demeure intact et que le Canadien est incapable d’aller chercher Pierre-Luc Dubois, l’équipe sera dans la course pour obtenir un des cinq premiers choix au repêchage.

Ailleurs dans la LNH, l’embauche de Johnny Gaudreau par les Blue Jackets a été saluée unanimement, mais Stéphane Waite se demande si l’attaquant a réellement fait son choix avec pour objectif de gagner.

Notez qu’il s’agit du dernier épisode de la saison, mais le retour de Sortie de zone pour une quatrième saison a été confirmé !

Animateur : Philippe Cantin

Invités : Alexandre Pratt, Guillaume Lefrançois et Stéphane Waite

Il n’a aucune valeur. Ils vont être obligés de céder quelque chose s’ils veulent s’en départir. Alexandre Pratt, au sujet de Jeff Petry

Je pense qu’il y a encore beaucoup de bon hockey dans ce gars-là. Trente-quatre ans, c’est pas si vieux. Stéphane Waite, au sujet de Jeff Petry