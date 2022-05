Dans ce nouvel épisode de l’émission balado Sortie de zone, nos participants Philippe Cantin, Alexandre Pratt, Stéphane Waite et l’animateur Jérémie Rainville reviennent sur les matchs décisifs du week-end dans la LNH et se prononcent sur leurs favoris pour le tour suivant. Aussi : un débat enflammé à propos de l’arbitrage en séries et des solutions pour relancer les Maple Leafs de Toronto.

Julien BriseBois a encore démontré pourquoi il est le meilleur directeur général dans la Ligue nationale. Il va chercher à la date limite des transactions Nick Paul. Philippe Cantin

Premièrement c’est un gars du Manitoba, Barry Trotz, et puis je sais qu’il connaît très bien Kevin Cheveldayoff. Stéphane Waite, qui verrait bien l’entraîneur Barry Trotz aller à Winnipeg

