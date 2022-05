Les séries éliminatoires de la LNH ont commencé en force, avec déjà des dégelées et des controverses. Dans cet épisode de l’émission balado Sortie de zone, il est question des différents affrontements qui ont eu lieu jusqu’ici ainsi que des exploits du gardien Louis Domingue, appelé en relève en deuxième période de prolongation mardi après avoir engouffré un surprenant repas.

Nos panélistes Alexandre Pratt et Simon-Olivier Lorange, de La Presse, et Stéphane Waite et Jérémie Rainville, du 98,5 FM, reviennent également sur l’ultime hommage rendu à Guy Lafleur et se demandent si on reverra Carey Price avec le Canadien.

C’est même pas juste le jeu physique, c’est l’ensemble du jeu. […] Présentement, l’exécution, elle est incroyable. Simon-Olivier Lorange, au sujet du début des séries éliminatoires

Jon Cooper devait se dire : j’espère qu’on va en manger toute une. Parce que c’est un wake-up call qu’il n’aura pas besoin de faire dans la chambre. Stéphane Waite, au sujet du premier match de la série Maple Leafs-Lightning

