C’est l’entraîneur le plus positif qu’on a eu avec le Canadien depuis Jacques Demers. Jacques Demers avait remplacé Pat Burns qui, la dernière année, avait été très difficile, la moitié des joueurs ne pouvaient plus l’endurer et le Canadien avait besoin d’un vent de fraîcheur. Jacques Demers a apporté ça, des fois même on se moquait de lui, mais il a libéré le Canadien. Martin St-Louis me rappelle un peu ça. […] Ce vestiaire-là avait besoin d’amour et Martin St-Louis en donne.