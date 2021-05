Alexander Romanov (27) et Jason Spezza (19)

Le Canadien et les Maple Leafs s’affronteront en séries éliminatoires pour la première fois depuis 1979. Le choc entre les deux plus vieilles équipes canadiennes réveillera-t-il une rivalité longtemps laissée en plan, ou sera-t-il le tremplin vers une rivalité flambant neuve ?

Dans tous les cas, la longue pause précédant la série sera-t-elle suffisante pour que le Tricolore offre une opposition crédible aux Leafs ?

Nos journalistes Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange en discutent avec Jérémie Rainville et Jeremy Filosa, du 98,5 FM, dans cet épisode de la balado Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5.