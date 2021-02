Dans cet épisode du balado Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5, l’animateur Jeremy Filosa reçoit le chroniqueur de La Presse Alexandre Pratt, le journaliste Mikaël Lalancette et l’animateur du 98,5 Jérémie Rainville.

En date de jeudi, il y avait cinq équipes à l’arrêt et une quarantaine de joueurs sur la liste COVID dans la LNH. On comptait 17 joueurs sur la fameuse liste d’exclusion liée au virus seulement chez les Devils du New Jersey. Et voilà que l’entraîneur-chef Ralph Krueger, un homme de 61 ans, est également déclaré positif.

Avec le nombre de matchs annulés et d’équipes en pause forcée en raison de la COVID-19 qui augmente sans cesse, faut-il s’inquiéter pour le reste de la saison ?

Aussi : retour sur la défaite du Canadien contre les Sénateurs d’Ottawa, et sur la situation de Phillip Danault.