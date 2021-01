Dans ce 2e épisode de la saison 2 de la balado Sortie de zone, une collaboration entre le 98,5 et La Presse, il est question de Pierre-Luc Dubois. Le sujet de l’heure à travers la LNH, et certainement à Montréal après la révélation par Nick Kypreos qu’il serait intéressé à joindre les rangs du Canadien.

Bref, le gros centre québécois est sur le marché des transactions. Est-ce que les Blue Jackets devraient l’échanger maintenant ou attendre ? Qui sont les joueurs du Canadien les plus susceptibles d’intéresser des Blue Jackets ? Les scénarios les plus abracadabrants lancés un peu partout ont-ils la moindre crédibilité ?

L’animateur Jeremy Filosa reçoit le chroniqueur de La Presse Alexandre Pratt, l’animateur du 98,5 Jérémie Rainville et un nouveau venu du balado, le journaliste Mikaël Lalancette, pour discuter de tout ça, et de plein d’autres sujets d’actualité de la LNH et du Canadien.