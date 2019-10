L’avenir de Cale Fleury fait beaucoup jaser depuis qu’il est confiné au rôle de réserviste. Serait-il mieux servi en allant jouer à Laval ? Christian Folin lui est-il vraiment supérieur ? Parlant de jeunes, Jesperi Kotkaniemi connaît-il un bon départ ? Ou est-il plutôt servi par deux ailiers qui jouent bien ?

Épisode 5: Quel avenir pour Cale Fleury dans l’organisation ?

0:00 0:00 Couper le son

Ailleurs dans la LNH, que se passe-t-il chez les Oilers et les Sabres, deux des surprises jusqu’ici ? D’où viennent les problèmes des Devils ?



Dans ce cinquième épisode de notre balado Sortie de zone, Guillaume Lefrançois et Jean-François Tremblay, de La Presse, ainsi que Benoît Brunet et l’animateur Mario Langlois, du 98,5, reviennent sur le début de saison du Canadien et analysent aussi quelques surprises, ailleurs dans la LNH.