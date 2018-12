Kim Boutin: une tempête qui a laissé des traces

«En vivant autant d'émotions durant un mois, il y a des choses dont je ne me souviens plus, a confié la patineuse de 23 ans en entrevue téléphonique, hier matin. Je suis encore en train de découvrir ce que les Jeux m'ont apporté. Je n'ai pas la réponse à tout. Et je n'ai pas non plus toujours quelque chose de pertinent à dire... Des fois, c'est mieux de se retirer, de prendre le temps [de réfléchir]. J'aime voir les choses comme ça.»

La veille, Boutin était revenue du Kazakhstan, où elle a fait son retour en Coupe du monde la semaine dernière. Elle n'a pas perdu de temps: deux médailles individuelles - l'argent au 1000 m et le bronze au 1500 m - et deux podiums dans les relais, dont l'or à la nouvelle épreuve mixte.

Elle abordait pourtant cette première compétition depuis les Championnats du monde de Montréal, au printemps, avec une bonne dose d'appréhension. Elle s'en était ouverte à son entraîneur Frédéric Blackburn avant de sauter sur la glace. Il l'a rassurée, persuadé que le naturel reviendrait au galop.

«Comme de fait, c'est revenu assez rapidement, constate-t-elle. La motivation n'est pas la même pour une Coupe du monde que les Jeux olympiques. N'empêche, quand j'arrivais sur la glace, la Kim de toujours était là. Je suis compétitrice dans l'âme. C'est naturel pour moi de foncer et de vouloir gagner. Mais en dehors de la glace, ça a été un ajustement, parce que la motivation était un peu différente.»

La Montréalaise originaire de Sherbrooke a mis deux mois de plus que ses coéquipières avant de reprendre l'entraînement à temps plein. Elle a d'abord refait sa base aérobie en patinant avec l'équipe masculine du centre régional canadien sous la gouverne de Marc Gagnon. «On y a vraiment été de façon graduelle pour que je puisse être performante en fin de saison.»