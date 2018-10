Coup double pour Laurent Dubreuil

«Je sais que je risque d'être toujours meilleur au 500 m, mais je me suis entraîné fort tout l'été avec le but de retourner chercher mon 1000 m, s'est félicité Dubreuil, huitième sur la distance aux Mondiaux de 2017. C'est un temps de calibre international; j'ai hâte de me mesurer aux meilleurs au monde, tant au 1000 m qu'au 500 m.»

Son chrono de 1 min 08 s 48 c, son plus rapide à cette période de l'année, lui garantit une place à cette épreuve pour la saison de Coupe du monde.

«Libéré un peu» par sa qualification de dimanche au 500 m, il se doutait que ses principaux rivaux au 1000 m auraient pour nom Antoine Gélinas-Beaulieu et David La Rue.

S'élançant dans la première paire, Gélinas-Beaulieu ne l'a pas fait mentir, réalisant un record personnel de 1 min 08 s 69 c. Le cri de rage lancé par l'ancien médaillé aux Mondiaux juniors en disait long sur sa satisfaction. Médaillé d'argent, l'athlète de Sherbrooke a réussi le standard nécessaire pour prendre part aux Coupes du monde.

«Quand j'ai vu ça, je savais que ce ne serait pas facile, a relaté Dubreuil. Je ne considérais pas que c'était un temps inatteignable, mais il m'a motivé.»

Jumelé à Dubreuil, le jeune La Rue, 20 ans, a fini troisième, mais a raté le minima par sept centièmes (1 min 09 s 18 c).

Chez les femmes, la double olympienne Ivanie Blondin a gagné le 1000 m, s'imposant en 1 min 15 s 98 c. Elle a devancé l'Albertaine Kaylin Irvine (1 min 16 s 49 c) et la Québécoise Béatrice Lamarche (1 min 16 s 52 c), qui ont raté le standard.

Critères de sélection

Quelques semaines avant les championnats, Dubreuil a mené campagne auprès de sa fédération pour qu'elle assouplisse ses critères de sélection pour les Coupes du monde. Le représentant des athlètes s'est fait répondre que des restrictions budgétaires, entre autres, forçaient la direction à réduire de près de moitié la taille de l'équipe, qui ne comptera pas plus de 12 membres. Jusqu'ici, huit patineurs ont réalisé les standards.

Dubreuil se désole surtout du risque pour le Canada de perdre des quotas sur le circuit. « On a travaillé fort ces dernières années pour ça. J'ai envoyé des lettres au conseil d'administration, mais on a eu une réponse vague. On aura peut-être un soutien supplémentaire. À une dizaine de jours du début des courses, j'ai arrêté les démarches pour me concentrer sur mes performances. »

Les championnats se terminent aujourd'hui avec le 1500 m et le départ groupé. Les deux premières manches de la Coupe du monde auront lieu au Japon à Obihiro (16 au 18 novembre) et à Tomakomai (23 au 25 novembre).