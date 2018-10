Équipe de Floyd Landis au Québec: des bâtons dans les roues?

Alors que le Canada légalise la marijuana à partir d'aujourd'hui, les dirigeants de la future formation établie à Montréal se demandent toujours si ses coureurs pourront porter les couleurs de Floyd's of Leadville, producteur américain de cannabidiol (CBD), une composante non psychoactive du cannabis dont les prétendues vertus suscitent intérêt et méfiance dans le monde du sport.

«Avant de commencer le projet, nous avions confiance que cela pouvait être fait parce que Floyd's of Leadville ne vend que des produits de CBD dérivés de la marijuana qui ne contiennent pas de THC et qui sont spécifiquement mis en marché pour les athlètes», a indiqué lundi Scott McFarlane, copropriétaire de l'équipe.

L'homme d'affaires et entraîneur montréalais dit être actuellement en discussion avec Cyclisme Canada et Sport Canada. Il pense pouvoir obtenir des clarifications d'ici une semaine ou deux.

«Les lois autour du marketing dans les sports sont très brumeuses, a affirmé McFarlane. Elles semblent parfois faire la distinction entre le chanvre et les produits dérivés de la marijuana, et d'autres fois non. On a parlé à quelques personnes en amont et on s'est fait dire que ça devrait être correct. Notre compréhension est que ce serait possible [de commanditer une équipe]. En ce moment, on essaie de s'assurer que tout cela est bel et bien exact.»

Comme le tabac

Au Québec, une telle commandite pourrait poser problème. La Loi encadrant le cannabis interdit clairement «d'associer à une promotion du cannabis, d'une marque de cannabis, de la SQDC [Société québécoise du cannabis] ou d'un producteur de cannabis toute commandite directe ou indirecte». Une publicité ne peut non plus associer «directement ou indirectement l'usage du cannabis ou d'un accessoire à un style de vie», écrit le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans son site internet sur le cannabis.