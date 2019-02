Les Raptors battent les Hawks par 18 points

Pascal Siakam et Fred VanVleet ont établi des sommets en carrière avec 33 et 30 points, jeudi, guidant les Raptors de Toronto vers un gain de 119-101 contre les Hawks d'Atlanta.

Toronto était à court d'effectifs. Kawhi Leonard était à l'écart, ennuyé au genou gauche. Et plus tôt jeudi, Jonas Valanciunas, Delon Wright, C. J. Miles et un choix de deuxième tour en 2024 ont été échangés aux Grizzlies de Memphis, en retour de Marc Gasol.

Siakam a ajouté 13 rebonds, deux vols et un bloc.

Kyle Lowry a fourni 13 points et 14 passes.

Accusant un déficit de 17 points au deuxième quart, les visiteurs ont conclu le troisième quart avec une avance de trois points. Les Raptors ont ensuite dominé le dernier quart, où les Hawks n'ont inscrit que 16 points.

Serge Ibaka et Danny Green ont obtenu 12 points chacun. Le club de Nick Nurse va terminer un voyage de trois matchs samedi soir, contre les Knicks.