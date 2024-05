Coupe du monde de soccer de 1986, quart de finale Argentine contre Angleterre. Diego Maradona marque volontairement un but avec la main et court fou de joie vers ses coéquipiers. Les arbitres n’ont rien vu. Les centaines de millions de téléspectateurs l’ont bien vu. Le but est accordé malgré les protestations légitimes des Anglais. L’Argentine gagne le match 2-1 et, ultimement, la Coupe du monde. Normalement, le but aurait dû être refusé et Maradona aurait reçu un carton rouge qui l’aurait exclu de la rencontre. L’Argentine n’aurait pas franchi les quarts de finale et n’aurait pas été couronnée championne. Plus tard, Maradona a admis avoir triché volontairement, il n’y a eu aucune sanction ni contre lui ni contre l’Argentine qui s’enorgueillit toujours de ce championnat. Quand Lance Armstrong a reconnu avoir triché, il a été déchu de toutes ses victoires au Tour de France. Il semblerait que la justice n’est pas égale partout.