(Pékin) Les organisateurs du demi-marathon de Pékin ont annoncé vendredi la disqualification des quatre premiers de l’épreuve, après la victoire controversée dimanche d’un coureur chinois ayant bénéficié de l’aide indue de trois autres concurrents.

Agence France-Presse

Des vidéos de l’arrivée de la course avaient soulevé de nombreuses questions et suscité un tollé en Chine sur les réseaux sociaux, poussant les organisateurs à ouvrir en début de semaine une enquête.

Les images devenues virales montrent l’athlète chinois He Jie, médaille d’or de marathon lors des Jeux asiatiques 2023, distancé à l’approche de la ligne d’arrivée par les Kényans Robert Keter et Willy Mnangat, ainsi que par l’Ethiopien Dejene Hailu.

Mais ces derniers semblent alors ralentir et faire signe au coureur chinois de passer, ce qui avait surpris les téléspectateurs et les internautes.

Willy Mnangat avait ensuite déclaré à la télévision britannique BBC qu’ils étaient tous trois des « lièvres », c’est-à-dire simplement chargés de mener l’allure, bien que leurs dossards ne l’indiquaient pas.

Les trois coureurs étaient effectivement des meneurs d’allure, mais n’avaient pas été déclarés comme tels par l’une des entreprises partenaires de la course, qui en avait la charge, a confirmé le comité d’organisation dans un communiqué cité par la télévision d’État chinoise CCTV.

« Profondément coupable »

Le coureur chinois et les trois lièvres sont donc « disqualifiés », ont annoncé les organisateurs dans ce document, publié après leur enquête. Leurs « trophées, médailles et primes » leur ont également été « retirés », ont-ils précisé.

Le comité d’organisation dit se sentir « profondément coupable » de ne pas avoir « décelé et corrigé » ce problème à temps. « Nous présentons nos plus sincères excuses », a-t-il souligné.

La victoire controversée de He Jie avait agité l’internet chinois.

« C’est certainement la compétition la plus embarrassante de (sa) carrière », estimait un utilisateur du réseau social Weibo.

« L’esprit sportif est vraiment réduit à néant, c’est une honte », pestait un autre.

Plusieurs épreuves sportives en Chine ont déjà été frappées par des polémiques ces dernières années.

En 2019, une participante du marathon international de Xuzhou (est) avait été aperçue et filmée sur un vélo.

Cette même année, une équipe chinoise de course d’orientation avait été disqualifiée pour « tricherie » lors des Jeux militaires.

Les athlètes chinois avaient remporté les premières places d’une épreuve consistant à utiliser cartes et boussoles pour s’orienter le plus rapidement possible.

Mais il s’est avéré qu’ils avaient été « aidés par des spectateurs, des marquages et des petits chemins préparés à leur attention et dont eux seuls avaient connaissance », avait estimé la Fédération internationale de course d’orientation.