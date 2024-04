Invaincues en phase préliminaire, les joueuses canadiennes de rugby à 7 ont eu la lourde tâche d’affronter les Néo-Zélandaises dès les quarts de finale, samedi, à l’étape des Séries mondiales de Hong Kong. Et pour une cinquième fois cette saison, les championnes olympiques ont eu le dessus en l’emportant 26-5 face à Sabrina Poulin, Pamphinette Buisa et leurs coéquipières.

luc turgeon Sportcom

Les Canadiennes ont brillé dans le groupe C et souhaitaient maintenir ce rythme en quarts de finale. Elles venaient de prendre leur revanche sur les Américaines, contre qui elles avaient perdu deux fois à Los Angeles. À la dernière minute de jeu, Sabrina Poulin a récupéré un ballon près de la zone des buts adverse et l’a refilé à Fancy Bermudez en plongeant, qui a donné la victoire au Canada au compte de 12-5.

« On voulait finir la ronde en force et on voulait montrer qu’on était supérieures, a mentionné Poulin à Sportcom. On a offert une belle performance collective avec des essais où on a utilisé tout le monde. C’était le fun de terminer au sommet de notre groupe. »

Une fois arrivées en quarts de finale, les Canadiennes visaient une première victoire face aux représentantes de la Nouvelle-Zélande cette année. Des adversaires coriaces qui ont remporté la médaille d’or lors des deux dernières étapes du circuit.

« Dès qu’on fait des erreurs, elles savent comment en profiter, a rappelé l’athlète originaire de la Beauce à Sportcom. On venait de terminer en tête de notre groupe pour la première fois cette saison, alors on voulait approcher ce match avec l’idée de continuer avec des premières, en les battant pour la première fois. »

La Nouvelle-Zélande a toutefois pris le contrôle tôt dans la rencontre. Elle a ouvert la marque à la deuxième minute de jeu et disposait d’une avance de 21-0 à la demie.

« On a eu de la misère à garder le ballon de notre côté et on s’est fait battre dans les airs, sur la réception des bottés, où on a eu du mal à aller chercher le ballon. Au final, ça nous a coûté le match », a indiqué Poulin, qui a fait son entrée sur le terrain à la 12e minute.

La Britanno-Colombienne Shalaya Valenzuela a réussi le seul essai canadien, mais les Néo-Zélandaises ont répliqué moins d’une minute plus tard. Ces dernières feront face aux Australiennes en demi-finale.

Le Canada se mesurera quant à lui à Fidji pour la cinquième place. Une équipe que la formation canadienne connaît bien, l’ayant affrontée à l’entraînement, en préparation pour le tournoi de Hong Kong.

« On n’a pas joué souvent contre elles cette saison, mais on connait leur style de jeu. Elles vont vouloir garder le ballon en vie et elles sont fortes dans les contacts. On sait ce qu’on a à faire », a conclu Poulin.