Les athlètes ont offert tout un spectacle à Fort Lauderdale, en Floride, et cinq d’entre eux ont été couronnés champions canadiens dans leur catégorie respective lors du tout premier Défi haut vol Canamex de l’histoire.

Sportcom

L’évènement, présenté par Diving Plongeon Canada en partenariat avec USA Diving, a servi de Championnats canadiens et de qualification en vue des Championnats du monde qui auront lieu au Qatar, en février. Des athlètes du Canada, des États-Unis et du Mexique se sont affrontés pour l’occasion.

Cinquième chez les seniors, François Imbeau-Dulac a été le meilleur représentant du Canada dans avec 347,93 points. Il s’est notamment démarqué à son dernier passage où il a obtenu 111,93 points, au grand plaisir de la foule qui l’a encouragé à sa sortie de l’eau.

« Je suis soulagé ! Je n’avais pas de grosses attentes puisque je n’ai pas des plongeons difficiles, mais je savais que c’était possible de me qualifier pour les mondiaux si je faisais preuve de constance, ce que j’ai réussi à faire », a déclaré celui qui a participé aux Jeux olympiques de Londres à l’épreuve du 3 m, en 2012.

« Je suis un peu déçu de mon troisième plongeon, mais si fier de mon dernier ! C’était seulement la deuxième fois que je l’effectuais à la plateforme de 27 m ! Je suis très fier de moi et je vais me concentrer sur des plongeons plus difficiles en prévision des Championnats du monde. »

James Lichtenstein a décroché l’or grâce à son total de 448,83 points. David Colturi a raflé l’argent avec 403,74 points, puis Antonio Corzo (381,38) les a accompagnés sur le podium.

Aussi en action, le Québécois Charles-Antoine Labadie, âgé de 16 ans seulement, a offert la deuxième meilleure performance canadienne en se classant 6e (340,49). Pour sa part, Frédéric Gagné avait connu une journée plus difficile vendredi lors deux premières manches. Il est toutefois revenu en force samedi en réalisant certains de ses meilleurs plongeons à vie. Il pointe en 10e place (295,64) du classement final.

Notons que Michael Foisy, seul représentant canadien de l’épreuve masculine lors des derniers Championnats du monde, n’a pu prendre part à la compétition en raison d’une blessure.

Toujours chez les seniors, du côté féminin, c’est Molly Carlson qui est montée sur la plus haute marche du podium sous le soleil de la Floride. La plongeuse a devancé sa coéquipière Jessica Macaulay, médaillée d’argent à 313,60 points. Ellie Smart a complété le podium avec ses 301,10 points.

« Je suis surprise que la saison morte ait payé à ce point ! Mes trois premiers plongeons m’ont valu des notes de 9,5 et de 10. Je vais travailler un peu plus sur le dernier, mais en général, je suis vraiment fière de ma performance », a indiqué Carlson, médaillée d’argent des mondiaux en juillet dernier. Elle a maintenant confirmé sa place pour ceux de Doha cet hiver.

Simone Leathead a totalisé 281,34 points et a fini 5e samedi. Une performance qui lui a permis de se qualifier pour les Championnats du monde aux côtés de ses deux compatriotes médaillées. Aime Harrison s’est quant à elle classée 7e avec 243,46 points.

De l’or pour Tiaglei, Bernastsky et Tessier

Fort d’un cumulatif de 346,85 points après les quatre manches de la compétition, Alex Tiaglei a triomphé du côté masculin chez les juniors, de quoi lui donner le sourire à la fin de la journée.

« On a pris part à un camp préparatoire ici il y a quelques semaines. Je suis revenu avec un nouveau saut, celui qui a mis fin à ma compétition, puis ça s’est très bien passé. Je me sens super bien, surtout après ce dernier plongeon qui m’a permis de l’emporter ! » a raconté Tiaglei.

De son côté, Zita Bernastsky a décroché l’or après avoir amassé 278,30 points.

« En général, je suis vraiment contente de ma performance à ce premier Défi haut vol Canamex ! J’ai mis beaucoup d’efforts sur chaque élément de mes plongeons. D’avoir l’occasion de venir ici et de les présenter à un haut niveau, de performer comme je l’ai fait, je sens que tout le travail fait à la maison a payé », a souligné Bernastsky, très fière de sa prestation.

Finalement, Kelly-Ann Tessier a mérité l’or de la catégorie féminine de développement grâce à ses 261,23 points. Ses brillantes manœuvres lui ont permis de devancer Fiona Keilly et Ella Sanscartier, qui ont obtenu 185,07 points et 185,00 points.

« Mon meilleur moment a été de voir la réaction de tout le monde après mon dernier saut, le sentiment d’avoir atteint mon objectif, c’était super ! » a partagé Tessier, qui en était à une première compétition disputée à l’extérieur.

« J’ai vraiment apprécié ! J’aimerais maintenant gagner en confiance et améliorer mes degrés de difficulté. Il y a encore de l’amélioration à faire, mais je suis vraiment contente de ce que j’ai accompli. »

Un succès sur toute la ligne

Il n’y a pas à dire, le premier Défi haut vol Canamex a été un franc succès à Fort Lauderdale.

« C’était tellement un bel évènement ! On ne s’attendait pas à avoir une compétition en décembre et on l’a appris un peu à la dernière minute. Trois pays étaient réunis et c’était vraiment une belle ambiance », a souligné la médaillée d’or Molly Carlson.

« C’était vraiment excitant d’être ici et d’avoir l’occasion de se qualifier pour les mondiaux. C’était merveilleux de voir toute l’équipe canadienne en action et je suis vraiment fière de tout le monde ! »

Une quarantaine d’athlètes ont pris part à la compétition disputée sur deux jours et tous s’entendent pour dire qu’une deuxième édition est à prévoir l’année prochaine.

« On voit que le sport grossit et que le calibre s’améliore. En ayant une compétition comme celle-là, les athlètes peuvent se comparer, s’encourager à faire mieux », a souligné Olivier Morneau, responsable du programme de haut vol chez Diving Plongeon Canada.

« C’est super de les voir s’affronter pour des places au sein de l’équipe nationale. Les estrades étaient pleines ! Pour une première édition, c’est incroyable ! C’est sûr qu’on va être de retour. »

Le directeur en chef technique de la fédération canadienne Mitch Geller abonde dans le même sens que son collègue à ce sujet et dresse un bilan tout aussi positif.

« C’est un bel exemple de ce qu’on peut mettre en place comme compétition accessible pour les athlètes internationaux, en collaboration avec d’autres fédérations. Le travail a très bien été avec USA Diving, nous avons travaillé rapidement et nous avons eu plus de 40 inscriptions ! La qualité des plongeons était très élevée. Réussir à créer de telles occasions pour nos athlètes est de bon augure pour le futur de notre sport. »

En février, Frédéric Gagné, François Imbeau-Dulac, Molly Carlson, Jessica Macaulay, Simone Leathead représenteront donc l’unifolié lors des Championnats du monde des sports aquatiques à Doha, au Qatar. D’ici là, ils retourneront à Fort Lauderdale en janvier pour quelques entraînements.