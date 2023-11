(Santiago Du Chili) Le Comité olympique canadien (COC) a annoncé que la pagayeuse de vitesse Katie Vincent et le breaker Philip Kim, qui concourt sous le nom de « Phil Wizard » seront les porte-drapeaux d’Équipe Canada pour la cérémonie de clôture des Jeux panaméricains de Santiago 2023.

La Presse Canadienne

Vincent a remporté l’or au C-2500 m, femmes de canoë de vitesse aux côtés de sa coéquipière Sloan MacKenzie à la 15e journée des Jeux.

« C’est un honneur immense d’être nommée porte-drapeau. Tous mes héros ont vécu ce moment et c’est une occasion immense de suivre les traces de grands pagayeurs comme Adam van Koeverden et Mark Oldershaw, et de tourner les réflecteurs vers notre sport », a déclaré Vincent.

« Je suis heureuse de représenter notre sport et notre pays de cette façon. Je ne serais pas ici sans le soutien de ma famille, de mes entraîneurs et de mes coéquipiers au fil des années. Je leur dis donc un grand merci, espérant qu’ils puissent célébrer et suivre l’action depuis la maison ce soir ! »

Kim a remporté la première médaille d’or de l’histoire en breaking, chez les hommes, aux Jeux panaméricains, puisque ce sport faisait ses premiers pas dans cette compétition à Santiago 2023. Il a aussi décroché une place de quota afin de représenter le Canada aux Jeux olympiques de Paris 2024.

« Je suis honoré d’être nommé porte-drapeau. J’ai vécu de grandes émotions quand on me l’a annoncé. Pour être bien honnête, j’ai versé quelques larmes », a admis Kim.

« Je suis fier d’être Canadien et c’est comme si le Canada me disait à son tour qu’il était fier de moi, ce qui procure des sentiments incroyables. C’est ma première fois aux Jeux panaméricains, ma première expérience de Village et d’environnement de Jeux. C’était très spécial de rencontrer d’autres athlètes et l’ensemble de cette expérience a été magnifique. »

Équipe Canada conclut les Jeux de Santiago 2023 avec 46 médailles d’or, 55 d’argent et 63 de bronze pour prendre le troisième rang du classement des nations pour le nombre de médailles. Les 164 médailles du Canada (et ses 46 médailles d’or), sont le deuxième total du Canada aux Jeux panaméricains présentés à l’extérieur du pays.

Christine Girard, chef de mission d’Équipe Canada, a affirmé que son expérience s’est déroulée au-delà de ses attentes.

« Grâce aux incroyables performances canadiennes au quotidien, je n’ai jamais été aussi fière de porter notre drapeau comme je l’ai fait dans plus de 30 sports. Ce groupe d’athlètes a tant accompli et j’ai été renversée et honorée d’être témoin de leur passion et de leur dévouement », a noté Girard.

« C’était unique pour moi de faire partie de l’équipe derrière l’équipe qui a offert un soutien incroyable à nos athlètes canadiens. J’ai bien hâte de voir ce que l’avenir réserve pour Équipe Canada à Paris 2024. »

Eric Myles, chef du Sport du comité olympique canadien, était tout aussi heureux d’avoir vécu cette aventure.

« Cette équipe est arrivée à Santiago prête et déterminée à connaître du succès. De ces réalisations magnifiques, aux places de quota de qualification décrochées pour les Jeux de Paris 2024, je peux fièrement dire : mission accomplie.

« Ce groupe spécial d’athlètes, conduit à la cérémonie de clôture de ce soir par Phil Wizard et Katie, a fait un travail exceptionnel pour représenter notre pays. Il est maintenant temps de transposer ce rythme vers Paris l’été prochain », a aussi mentionné Myles.

Pas moins de 468 athlètes ont représenté Équipe Canada à Santiago sur 18 jours de compétition.