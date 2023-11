Le duel était attendu depuis fort longtemps entre les poloïstes canadiennes et américaines en finale des Jeux panaméricains. Dans un affrontement où l’équipe gagnante décrochait une qualification olympique, le Canada s’est incliné 20-11 samedi et a conclu le tournoi avec la médaille d’argent.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

L’équipe canadienne féminine tentait de remporter une première médaille d’or aux Jeux panaméricains depuis ceux de Winnipeg, en 1999.

On entendait parler de cette finale depuis le début des Jeux au Chili. Les victoires convaincantes des Canadiennes se sont suivies et les ont rapprochées de leur but ultime, soit de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris.

Bien qu’elles tiraient de l’arrière, les Canadiennes assises sur le banc étaient nettement plus bruyantes que les Américaines au premier quart. Cette énergie se faisait sentir à la piscine. Les États-Unis ont marqué à la toute dernière seconde pour porter la marque à 5-3.

Malgré l’expulsion de sa capitaine Emma Wright, qui a commis sa troisième faute tôt dans la rencontre, la troupe de l’entraîneur-chef David Paradelo s’est accrochée au deuxième quart. Le pointage était de 10-7 en faveur de ses adversaires à la demie.

Les choses se sont corsées pour les Canadiennes à la reprise du jeu. Les athlètes étatsuniennes ont accentué leur avance à 16-9 et elles l’ont conservée jusqu’à la fin du quatrième quart.

« C’est une rivalité qui est plus forte que face à d’autres équipes », a rappelé Elyse Lemay-Lavoie, auteure de deux buts samedi. « Je suis quand même satisfaite, mais on a beaucoup de choses à améliorer. Jouer contre les Américaines, c’est toujours des matchs très physiques. Ça demande de la stratégie et une contre-attaque. On a poussé jusqu’au bout. »

La Britanno-Colombienne Hayley McKelvey a été la meilleure marqueuse canadienne en inscrivant quatre buts dans la défaite.

La formation de l’unifolié a vaincu l’Argentine, Cuba et le Mexique en phase préliminaire, puis l’a facilement emporté contre le Chili en quart de finale. Elle a atteint la grande finale après avoir signé une victoire convaincante face au Brésil, fin prête à affronter les États-Unis.

« Ça faisait longtemps qu’on s’y préparait. On était fébriles, en confiance. On savait quoi faire et on était préparées pour ce tournoi. On a bien joué les autres matchs et on s’est constamment améliorées », a résumé Lemay-Lavoie.

Place aux Championnats du monde

L’équipe canadienne a néanmoins assuré sa participation aux Championnats du monde des sports aquatiques qui auront lieu au Qatar, en février. Elle retournera à la planche à dessin en prévision de cette compétition, puisqu’il s’agira de sa dernière chance de se qualifier pour Paris.

La performance offerte à Santiago reste de bon augure selon l’entraîneur David Paradelo.

« On a bien commencé en suivant notre plan de match. 11 buts [contre les États-Unis], c’est quand même un exploit et défensivement, on a connu quelques lacunes à gauche et à droite, a-t-il commenté. Les filles ont joué avec beaucoup de cœur, de hargne et d’énergie. Elles ont donné tout ce qu’elles avaient et je suis très fier de la façon dont elles ont joué. […] En jouant de cette manière et en corrigeant nos erreurs, qui sont assez faciles à corriger, j’ai très confiance pour notre qualification olympique. »

En soirée, au lendemain d’une fin de match dramatique contre le Brésil en demi-finale, l’équipe masculine canadienne a joué pour l’obtention d’une médaille de bronze et a perdu 12-10 face à l’Argentine.

Les Argentins ont pris les devants 6-3 en première demie, mais les Canadiens ont remonté la pente par la suite. Pour un deuxième soir de suite, ils ont vu leurs adversaires marquer dans les derniers instants du duel afin de se sauver avec la victoire.

Le Canada a entamé son tournoi des Jeux panaméricains avec trois victoires en ronde préliminaire, contre le Chili, Cuba et l’Argentine. Il a ensuite battu le Mexique avant de perdre contre le Brésil en demi-finale.