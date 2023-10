(Calgary) Laurent Dubreuil, Valérie Maltais, Carolina Hiller et Ted-Jan Bloemen ont remporté des titres nationaux, jeudi, alors que débutaient les championnats canadiens de patinage de vitesse longue piste.

La Presse Canadienne

Dubreuil, de Lévis, s’est imposé au 500 m masculin.

Le médaillé d’argent des Championnats du monde dans cette distance a arrêté le chrono à 34,54 secondes, battant Joshua Telizyn (34,83) et Anders Johnson (35,14).

« Je suis bien content de gagner le championnat canadien pour une autre année ! Ce n’était pas ma meilleure course ou mon meilleur temps, mais j’étais blessé au genou lors du dernier mois et demi, a dit Dubreuil.

« Faire un 34,50 lors d’une journée où la glace n’était pas très rapide, ce n’est pas mauvais. C’est un bon début de saison et j’ai un autre mois pour me mettre un petit peu plus en forme pour les Coupes du monde. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Maltais

Après le meilleur résultat de sa carrière au 3000 m féminin lors des Mondiaux de 2023, en mars, Maltais, de La Baie, a signé un chrono de 4 : 02,84 sur cette même distance.

Elle a devancé des coéquipières de longue date en poursuite par équipes, Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin. Chacune a inscrit son meilleur temps de la saison, 4 : 04,76 et 4 : 06,09.

« Je suis très contente de ma course et du fait que, tactiquement j’ai suivi le plan que je voulais appliquer, a confié Maltais. L’été d’entraînement s’est super bien passé. J’ai eu des petits pépins et des petites blessures ici et là, mais je suis restée concentrée sur l’entraînement et sur la saison qui approchait. »

Le vétéran Bloemen, de Calgary, a été dominant au 5000 m masculin. Son temps de 6 : 18,95 a éclipsé de loin Connor Howe (6 : 25,93), tandis que le bronze est allé à Graeme Fish (6 : 26,79).

Britanno-Colombienne, Hiller a lancé la compétition en filant vers son deuxième titre national d’affilée dans le 500 m féminin.

L’athlète de Prince George a inscrit un temps de 38,49, battant Jenna Larter (38,87) et Brooklyn McDougall (38,91).

Vendredi, des titres seront attribués au 1000 m masculin et féminin, au 5000 m féminin et au 10 000 m masculin.