UFC

Charles Jourdain, gladiateur stoïque

« Tu as déjà frappé quelqu’un de toutes tes forces sans conséquence ? C’est un feeling assez génial. Je peux m’enfermer dans une cage avec un gars qui a les mêmes heures d’entraînement que moi, sinon plus, et essayer de détruire cet individu jusqu’à ce qu’un arbitre s’interpose pour lui sauver la vie. »