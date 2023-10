(Losail) Max Verstappen s’est emparé de la position de tête au Grand Prix de Formule 1 du Qatar, vendredi, une journée avant de pouvoir décrocher un troisième championnat des pilotes consécutif.

Associated Press

Verstappen a rapidement présenté un excellent temps lors de la troisième et dernière étape des qualifications et il n’est pas revenu sur la piste. Peu importe, George Russell n’a pu s’approcher qu’à 441 millièmes de seconde, en deuxième position. Le coéquipier de Russell chez Mercedes, Lewis Hamilton, a pris la troisième place.

Le Québécois Lance Stroll, à bord de sa Aston Martin, s’est pour sa part classé 17e, très loin derrière son coéquipier Fernando Alonso, qui s’élancera de la quatrième place. Une vidéo l’a d’ailleurs montré dans tous ses états, possiblement à pousser un membre de son équipe à sa sortie de voiture. L’entrevue qui a suivi entrera dans les annales de la course automobile.

— Nous avons vu votre frustration sur les écrans de télévision. Cela représente beaucoup pour vous, quelles sont vos émotions en ce moment ?

— Stroll : « Ouais, m****. »

— Qu’est-ce qui ne fonctionne pas pour vous au volant en ce moment ?

— Stroll : « Je ne sais pas. »

— En quoi cela change-t-il votre état d’esprit pour le week-end ? Est-ce que c’est maintenant une séance d’essais ? Allez-vous attaquer fort pour le sprint ?

— Stroll : « Je continue à conduire. »

Verstappen en voiture

Verstappen peut s’assurer du titre en obtenant au moins une sixième place lors de la course sprint de samedi. Cette course aura ses propres qualifications, plus tôt samedi.

Si ça ne fonctionne pas pour le pilote néerlandais, samedi, la position de tête est la meilleure assurance possible pour dimanche.

« Ça ne change pas grand-chose. Je veux simplement connaître un bon week-end, a déclaré Verstappen. Évidemment, je sais dans mon arrière-pensée que ça va arriver. Ça n’ajoute aucune pression supplémentaire. Je veux simplement apprécier le week-end et faire de mon mieux. »

Le coéquipier de Verstappen au sein de l’écurie Red Bull, Sergio Perez, n’a pu faire mieux qu’une 13e position en vue de la course de dimanche. Son meilleur chrono a été annulé parce qu’il est sorti de la piste. Si son temps avait compté, le Mexicain aurait pu participer à la troisième étape de la séance de qualifications.

Même si Verstappen ne réussissait pas à s’emparer du titre samedi, lors de la course sprint, Perez devra remonter la pente dimanche et amasser beaucoup plus de points que son coéquipier pour garder vivante la course au titre.

Russell n’a donné aucun signe qu’il allait défier Verstappen lors de la course de dimanche. Questionné sur ce qu’il pouvait faire derrière le Néerlandais sur la grille de départ, Russell a blagué qu’il allait « le saluer de la main après le premier virage ».

« Max a fait un travail exceptionnel. Il mérite d’être le champion cette année, a ajouté Russell. Évidemment, en Formule 1, tu adores la compétition, mais nous ne pouvons rien enlever à ce qui lui et Red Bull ont accompli. Nous devons nous regarder dans le miroir et élever notre niveau l’an prochain pour le mettre au défi. »

Il y a eu de la déception chez Ferrari, alors que Carlos Sainz fils s’est qualifié 12e, sept rangs plus loin que son coéquipier Charles Leclerc.