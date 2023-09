(Montréal) Les Alouettes occupent le deuxième rangde l’Association Est, une place que bien peu d’experts leur prédisaient avant le début de la saison. Mais face aux Argonauts de Toronto samedi, les Montréalais voudront prouver qu’ils appartiennent à l’élite du circuit Ambrosie.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Cette élite, ce sont les Argonauts (9-1), les Blue Bombers de Winnipeg (9-3) et les Lions de la Colombie-Britannique (8-4). La fiche des Alouettes (6-5) contre ces formations cette saison ? Cinq défaites en autant d’occasions.

« Nous avons une bonne position au classement, mais on veut vraiment prouver qu’on peut battre ces équipes de tête dans la ligue, a déclaré le quart Cody Fajardo après la séance d’entraînement de jeudi. C’est notre défi cette semaine : on s’en va affronter la meilleure équipe de la LCF sur son terrain. »

« C’est clair qu’on veut gagner ces matchs, qu’on peut gagner contre Winnipeg, Toronto et la Colombie-Britannique, a ajouté le garde à gauche Pier-Olivier Lestage. C’est passé proche, mais ce n’est pas arrivé cette saison. On a deux matchs d’affilée (contre Toronto). Si on sort avec au moins une victoire, on va être satisfait. »

Il faudra que l’attaque en fasse davantage et ne bousille pas ses chances en zone payante — 0 en 3 contre les Lions la semaine dernière — si elle veut se donner l’occasion de repartir avec la victoire.

Pour une des rares fois cette saison, l’entraîneur-chef Jason Maas a montré du doigt les insuccès de son attaque, lui assénant le blâme pour cette défaite aux mains des Lions.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas

« On a 517 verges d’attaque au total : ça devrait être bien suffisant pour marquer plus de points et sortir de là avec la victoire », a admis Lestage quand on lui a rappelé les propos de son entraîneur.

« Il faut marquer plus de touchés, c’est la clé, a pour sa part affirmé Maas. J’espère que nous avons appris de ce match et que le très bon travail effectué cette semaine nous permettra d’apporter les changements nécessaires. »

Ce premier match de cette série aller-retour est d’autant plus important que si les Argos devaient l’emporter, ils détiendraient alors le bris d’égalité en cas de fiche identique avec les Alouettes en fin de saison.

« Ces deux matchs face aux Argos (NDLR : les Alouettes les accueilleront vendredi prochain) sont très importants, a admis Fajardo. On ne veut pas offrir le bris d’égalité aux Argos avec une victoire samedi, mais l’objectif est de remporter la coupe Grey. Pour ce faire, vous n’avez besoin que d’obtenir une place en éliminatoires.

« Une fois invités à la danse, on peut tout réaliser. Nous sommes deuxièmes dans l’Est, mais pour une raison ou pour une autre, plusieurs semblent penser que nous ne sommes pas en bonne position pour nous qualifier. Les experts nous plaçaient d’ailleurs derniers dans la ligue avant la saison… »

« Je ne pense pas au premier rang dans l’Est, mais je sais pertinemment qu’on joue deux rencontres contre les Argos, la meilleure équipe de la LCF, qui s’adonnent à être dans l’Est, a pour sa part argué Lestage. Si on veut terminer au premier rang, on sait très bien qu’on doit gagner ces matchs. »

Maas ne voit pas ces deux duels comme un tout, même si le premier match peut servir à « mettre la table » au second.

« Physiquement, si on peut profiter de leur semaine écourtée pour tenter de remporter cet aspect du match, ça pourrait nous avantager dans la deuxième. Mais si votre attention est déjà tournée vers la deuxième rencontre, ça ne peut pas fonctionner.

« Il faut toutefois être conscient des enjeux : si nous gagnons ce premier match, nous nous plaçons en très bonne position pour réaliser de grandes choses. Il faut aussi être confiant que c’est la qualité de notre jeu depuis le début de la saison qui nous a permis de se retrouver avec cette opportunité. »

Saison terminée pour Ellingson ?

Après avoir disputé un premier match en près d’un an samedi dernier, le receveur Greg Ellingson a raté les deux derniers entraînements du club cette semaine, laissant planer des doutes sur sa disponibilité pour le match face aux Argos.

La réponse pour le duel de samedi est maintenant connue : il n’y sera pas. On est également en voie de se demander si nous n’avons pas vu pour la dernière fois Ellingson dans l’uniforme des Alouettes, puisque son nom a été de nouveau inscrit sur la liste des blessés pour six rencontres par la formation montréalaise.

Limité à huit rencontres l’an dernier, ça sent la fin de parcours pour ce vétéran de la LCF, qui a fait partie de l’élite de la ligue pendant plusieurs campagnes.

Cette principale embauche des Alouettes sur le marché des joueurs autonomes devait pallier la perte d’Eugene Lewis dans le groupe de receveurs. Maas et les Alouettes ont dû compter sur les nombreux jeunes receveurs dénichés par Danny Maciocia pour faire le travail. Heureusement pour eux, les Austin Mack, Tyler Snead et autres Quartney Davis ont pu faire le boulot en compagnie de Keion Julien-Grant et Tyson Philpot, revenu au jeu récemment.

Le bloqueur droit Landon Rice, qui ne s’est pas entraîné cette semaine, a aussi vu son nom ajouté à la liste des blessés pour six matchs. Il cédera sa place à Jamar McGloster sur la ligne à l’attaque.

Le botté d’envoi au BMO Field est prévu pour 13 h.