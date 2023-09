Après avoir disputé un premier match cette saison samedi dernier, le receveur de passes des Alouettes de Montréal Greg Ellingson est de nouveau aux prises avec une blessure au genou.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

On ne parle que d’inflammation dans son cas, mais il a tout de même dû rater un deuxième entraînement consécutif, jeudi, tandis que les siens se sont échinés sur la surface synthétique aux abords du Stade olympique.

Même si on a voulu se faire rassurant du côté de l’entraîneur-chef Jason Maas et de l’entraîneur des receveurs Mike Lionello, aucun des deux hommes n’a voulu confirmer la présence d’Ellingson pour l’affrontement de samedi face aux Argonauts de Toronto (9-1).

« Nous le réévaluons cette semaine », a laconiquement laissé tomber Maas, toujours peu enclin à discuter blessures avec les scribes.

Face aux Lions de la Colombie-Britannique, Ellingson n’a capté qu’une des trois passes dirigées vers lui, pour de maigres gains de 10 verges.

Quoi qu’il en soit, Maas avait déclaré après la rencontre que tout ce qui importait, c’était qu’Ellingson se sente bien le lendemain matin. Il avait ajouté que sa réintégration au sein de l’attaque des Alouettes (6-5) se ferait graduellement.

Questionné à ce sujet après l’entraînement de mardi, auquel il a pris part, Ellingson a indiqué que tout allait bien et qu’il ne s’en faisait pas au sujet de son utilisation.

Son absence au cours des deux derniers jours remet toutefois en doute sa participation à la rencontre de samedi, 13 h, au BMO Field.

Les nouvelles sont cependant très encourageantes dans le cas de Kaion Julien-Grant et Reggie White fils. Les deux receveurs s’entraînent de façon limitée avec le reste du groupe depuis mercredi et l’attaque montréalaise pourrait bientôt compter sur leur retour au jeu.

PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Kaion Julien-Grant

« Je ne crois pas que ce soit pour cette semaine, a indiqué Maas, mais assurément dans les prochaines semaines. […] Keion est sans aucun doute prêt, alors son retour est imminent. »

« J’ai bien hâte de les revoir, a pour sa part admis de façon très enthousiaste Lionello. Dans le cas de Julien-Grant, c’est imminent en plus. »

Julien-Grant, qui a subi une fracture de la main droite il y a quelques semaines, semble beaucoup plus près d’un retour au jeu. Il a été utilisé lors de plusieurs répétitions jeudi et selon Lionello, le no 11 des Alouettes pourrait revenir au jeu dès la semaine prochaine.

L’Ontarien de 27 ans a capté 30 passes pour 469 verges de gains la saison dernière après avoir connu sa meilleure de quatre saisons à Montréal l’année précédente, alors qu’il avait capté 36 passes pour 517 verges et trois touchés.

On parle encore d’une absence de quelques semaines dans le cas de White, qui a subi une importante intervention chirurgicale au genou il y a 11 mois. Lionello estime toutefois qu’on le reverra avant la fin de la saison.

« C’est court 11 mois pour le genre d’intervention qu’il a subie, a indiqué Lionello. Sa blessure au genou était vraiment sérieuse. Il fait un travail phénoménal pour retrouver la forme. »

« Il respecte l’échéancier de sa rééducation », a souligné Maas dans le cas de White.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Reggie White

Pour Lionello, il n’y a pas de date butoir à la rééducation de White, qui pourrait regagner sa place juste avant les éliminatoires.

« Tout dépend de la façon dont les receveurs en uniforme se comportent et les gars qui jouent présentement font tout un travail. Cela dit, Reggie peut jouer tous les rôles et s’il n’est utilisé que comme remplaçant, on ne peut pas se priver d’avoir un joueur comme lui sur le banc. Ce n’est pas toutes les équipes qui comptent un joueur de sa trempe sur leur banc, peu importe quand il reviendra au jeu. »

White avait été l’une des cibles favorites de Trevor Harris l’an dernier avant de subir sa blessure. Il a capté 53 passes pour 722 verges et deux touchés.

Le joueur de ligne offensive Landon Rice a de nouveau raté l’entraînement des siens et il est bien peu probable qu’il soit de l’affrontement face aux Argos. C’est Jamar McGloster qui prenait les répétitions à sa place lors de l’entraînement de jeudi.

En défense, le secondeur Avery Williams s’est entraîné pour une troisième journée consécutive. On saura vendredi s’il sera inséré dans la formation de Noel Thorpe. Wesley Sutton, victime d’une commotion il y a deux semaines, s’est quant à lui entraîné de façon limitée. Il avait tout de même revêtu son équipement complet pour la séance de jeudi.