De gauche à droite : Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et Andre De Grasse ont reçu leurs médailles d’argent des Jeux olympiques de Rio lors d’une cérémonie à Langley, en Colombie-Britannique, le 29 juillet.

Alors qu’elle a une cible dans le dos, l’équipe canadienne masculine du relais 4x100 mètres a les yeux vers un seul objectif : répéter ses succès.

Abdulhamid Ibrahim La Presse Canadienne

Le Canada a remporté la médaille d’or aux Championnats du monde d’athlétisme de 2022 à Eugene, en Oregon, avec un temps record de 37,48 secondes. L’équipe d’Andre De Grasse, Aaron Brown, Brendon Rodney et Jerome Blake se retrouve aussi à égalité avec le Japon pour le meilleur chrono de l’année, 37,80 secondes, établi en Floride le 1er avril.

À l’aube du début des Championnats du monde de 2023, le 27 août à Budapest, en Hongrie, Blake mentionne que le groupe sait ce qu’il aura à faire pour répéter ses exploits.

« Tout le monde nous regarde, a-t-il insisté. Donc, pour nous, il suffit d’aller là-bas et de faire ce que nous savons faire… de bonnes courses et d’avoir de très bons relais. Nous savons que si nous le faisons, nous pouvons rivaliser au plus haut niveau. C’est un peu là où nous en sommes mentalement en ce moment. »

De Grasse a partagé un sentiment similaire, tout en reconnaissant ce qui les attend.

Ce sera assurément difficile. Il y a les Américains, les Jamaïcains, les Britanniques. Il y a toujours deux ou trois équipes aspirantes alors oui, ce sera assurément un défi, mais je pense que nous serons prêts à relever le défi et à faire de notre mieux pour défendre ce titre. Andre De Grasse

Les Canadiens ont reçu leurs médailles d’argent des Jeux olympiques de Tokyo lors d’une cérémonie de réattribution aux Championnats canadiens à Langley, en Colombie-Britannique, en juillet.

L’amélioration du bronze à l’argent est survenue après qu’un athlète britannique eut été déclaré positif à un contrôle de dopage, coûtant la médaille d’argent à son équipe.

« Nous étions très excités d’avoir enfin notre médaille d’argent à Langley, a affirmé De Grasse. Nous avons en quelque sorte parlé de ce moment, de tenter de répéter l’exploit à Budapest. Et bien sûr, d’améliorer notre médaille de Tokyo.

« Nous avons obtenu une médaille de bronze à Rio [2016], nous avons obtenu une médaille d’argent à Tokyo [2021], nous pouvons donc terminer la collection avec une médaille d’or à Paris [en 2024] — ce serait extraordinaire. Je pense donc que c’est quelque chose que nous nous efforçons tous de réussir. »

La chimie de l’équipe masculine de relais, bâtie avec le temps, a contribué de façon significative à leurs réalisations.

De Grasse, Brown et Rodney sont ensemble depuis 2015, alors qu’ils avaient remporté la médaille de bronze avec Justyn Warner aux Championnats du monde cette année-là, à Pékin, en Chine. Blake les a rejoints en 2019.

« Je pense que nous sommes assez proches, a souligné Blake. Nous nous parlons… surtout quand nous sommes à des camps d’entraînement et ensemble. Nous jouons aux dominos ensemble et faisons des activités à peu près toute la journée, tous les jours lorsque nous sommes dans des camps d’entraînement.

« Sinon, Aaron et moi nous entraînons ensemble, donc je le vois presque tous les jours. Andre vit en Floride, donc nous le voyons aussi de temps en temps. Et Brendon [reste] en Jamaïque, donc nous ne le voyons pas autant en personne, mais nous avons une discussion de groupe avec quelques petites conversations… c’est amusant. »

Cette proximité est évidente même lorsqu’ils sont en compétition les uns contre les autres.

« Nous nous soutenons au maximum, a exprimé Blake. Même avant de courir la finale du 200 mètres [aux Championnats canadiens], nous nous souhaitions bonne chance sur la ligne de départ.

« Pour nous, c’est comme si nous avions une très bonne amitié… Mais en même temps, de voir ton compatriote courir très vite, ça t’aide vraiment beaucoup en sachant que tu peux compter sur cette personne qu’elle fasse son travail lorsque vient le temps de participer au relais. »

De Grasse pense que ses coéquipiers ont fait des progrès significatifs avant les Championnats du monde.

« Je peux le voir de l’extérieur en regardant à quel point mes coéquipiers se sont améliorés et comment ils s’efforcent tellement d’être meilleurs et plus performants dans leurs épreuves individuelles, a noté De Grasse. Surtout après les Championnats canadiens, en voyant Brendon Rodney battre un record personnel (10,00 secondes au 100 mètres). Je pense que tout le monde fait un très bon travail pour tenter de répéter ces succès. »