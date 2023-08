(Glasgow) La Canadienne Isabella Holmgren a remporté la médaille d’or devant sa compatriote Marin Lowe lors de la course féminine junior en cross-country, jeudi, aux Mondiaux de cyclisme.

La Presse canadienne

Holmgren, d’Orillia en Ontario, s’est placée devant au premier tour et elle a franchi l’arrivée en un temps de 1 : 07,37.

Lowe, qui est originaire de Squamish en Colombie-Britannique, a pris le deuxième rang avec 39 secondes de retard.

La Polonaise Natalia Grzegorzewska a quant à elle obtenu la médaille de bronze.

Ce titre mondial permet à Holmgren de continuer sa saison remplie de succès.

PHOTO OLI SCARFF, AGENCE FRANCE-PRESSE Isabella Holmgren

Elle est devenue la première canadienne à remporter le championnat du monde junior de cyclocross en février, terminant 20 secondes devant sa sœur jumelle Ava à Hoogerheide, aux Pays-Bas.

Ava Holmgren a raté la course de jeudi en raison d’une chute à l’entraînement.

« C’était fou et très amusant. Ça ne semble toujours pas réel, a dit Isabella Holmgren. J’aime vraiment le parcours et l’escalade et comme Ava n’a pas pu participer, j’ai simplement pédalé encore plus fort pour elle. »