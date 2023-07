À l’entendre raconter son histoire, la nageuse étoile Summer McIntosh est comme toutes les autres adolescentes cherchant à tirer profit d’un été qui lui paraît trop court.

Vicki Hall La Presse Canadienne

« Je veux simplement m’amuser avec mes amis, aller au cinéma ou magasiner, a-t-elle dit lors d’une visioconférence à partir de Tokyo. Si je ne suis pas à l’école, je peux passer trop de temps sur TikTok ou je vais faire la sieste. J’ai une vie assez banale hors de la piscine. »

C’est tout le contraire quand McIntosh plonge dans l’eau. Les projecteurs seront d’ailleurs tournés vers la Torontoise lors des Championnats mondiaux aquatiques à Fukuoka, au Japon.

L’équipe canadienne comptera sur l’un de ses meilleurs groupes, incluant aussi Maggie Mac Neil, Kylie Masse et Joshua Liendo.

Les compétitions de natation commenceront le 23 juillet. Les Mondiaux servent de répétition générale en prévision des Jeux olympiques de Paris, l’été prochain.

Penny Oleksiak, la Canadienne la plus décorée aux Olympiques, ne participera pas aux Mondiaux. Elle se remet de blessures à une épaule et un genou.

« Toute l’équipe a hâte de voir ce que l’avenir nous réserve, a insisté McIntosh. Je suis vraiment excitée d’être ici avec toute l’équipe. Ça devrait être vraiment amusant. »

Il sera difficile pour McIntosh de répéter ses exploits accomplis lors des Championnats canadiens, ce printemps. Elle a alors fracassé deux records mondiaux et cinq records mondiaux chez les juniors au Centre sportif panaméricain de Toronto.

Au 400 mètres style libre, McIntosh a inscrit un chrono de 3 minutes 56,08 secondes, battant l’ancienne marque de l’Australienne Ariarne Titmus par 0,32 seconde.

L’Américaine Katie Ledecky, une autre ancienne détentrice du record mondial dans cette épreuve, sera présente à Tokyo. La finale du 400 mètres style libre aura lieu lors du premier jour de compétition.

« Je crois que Katie, Summer et moi sommes environ au même niveau, a dit Titmus aux médias australiens le mois dernier. Mais je pense que Katie et moi avons plus d’expérience sous pression que Summer. Summer n’a pas encore vécu cette expérience sur la scène internationale. Ce sera intéressant de voir comment elle réagit. »

McIntosh s’en tient aux réponses classiques quand elle est questionnée sur sa confrontation possible avec Ledecky et Titmus.

« Je pense qu’il y a un certain respect, non seulement entre nous trois, mais toutes les nageuses présentes aux Mondiaux, a-t-elle dit. Nous savons toutes ce que ça prend pour devenir l’une des meilleures au monde. »

McIntosh est la première nageuse de l’histoire à détenir les records mondiaux en grand bassin au 400 mètres style libre et au 400 mètres quatre nages. Elle mérite donc d’entendre son nom dans les conversations sur les meilleures au monde, deux ans seulement après ses débuts aux Olympiques de Tokyo malgré les restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Alors âgée de 14 ans, McIntosh avait pris le quatrième rang en finale du 400 mètres style libre.

« Durant les vols vers ici, j’avais certainement des pensées vers les Jeux de Tokyo en 2021, a-t-elle admis. J’espère pouvoir visiter un peu plus le pays cette fois-ci. Pour des raisons évidentes, ça n’avait pas été possible la dernière fois. »

L’horaire de McIntosh pendant les Mondiaux sera bien rempli. Elle est inscrite au 400 mètres style libre, au 400 mètres quatre nages, au 200 mètres style libre et au 200 mètres papillon. Elle devrait aussi participer aux épreuves en relais.